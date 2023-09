Mit 5.000 Euro zum Millionär: 3 Aktien, die zeigen, was möglich ist!

Finanzielle Freiheit ist ein Ziel, das viele Menschen anstreben. Die Vorstellung, in einem Jahrzehnt zum Millionär zu werden, mag für einige wie ein Traum klingen, aber es ist durchaus möglich, wenn man die richtigen Strategien verfolgt.

Geht man taktisch an die Sache, so könnte eine Investition in Wachstumsaktien hilfreich sein. Sie generierten in der Vergangenheit häufig überdurchschnittliche Renditen. Es lassen sich sich einige Beispiele finden, die in zehn bis zwanzig Jahren für eine nachhaltig hohe Rendite stehen.

Genau hier möchte ich mit diesem Artikel ansetzen und drei Aktien vorstellen, mit denen man in rund zwanzig Jahren – ausgehend von 5.000 US-Dollar Anfangsinvestment – zum Millionär geworden wäre. Legen wir gleich mal mit der ersten Aktie los.

Amazon-Aktie: 25.952 % in 22 Jahren

Amazon (WKN: 906866) ist ein Technologieunternehmen, das sich seit Jahren als einer der Marktführer im E-Commerce etabliert hat. Das von Jeff Bezos gegründete Unternehmen hat seine Aktivitäten über den Online-Handel hinaus ausgeweitet und bietet mittlerweile eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an.

Seit seinem Börsengang im Jahr 1997 entwickelte sich der Aktienkurs von Amazon stark. Hätte man im August 2001 für 5.000 US-Dollar in Amazon investiert, wäre diese Investition heute weit über eine Million US-Dollar wert. Die jährliche Durchschnittsrendite: 28,7 %.

Netflix-Aktie: 43.397 % in 21 Jahren

Auch Netflix (WKN: 552484) gehört zu den bemerkenswerten Unternehmen, deren Aktie mit einer außerordentlich hohen Rendite glänzen. Mit seinem Kerngeschäft hat Netflix die Art und Weise, wie Menschen Filme und Fernsehsendungen konsumieren, revolutioniert. Als Pionier des Streaming konnte Netflix so ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen.

Der Aktienkurs von Netflix stieg beispielsweise in den letzten zehn Jahren stark. Eine Investition von 5.000 US-Dollar im Juni 2002 hätte heute zu mehr als zwei Million US-Dollar geführt. Die durchschnittliche Gesamtrendite beläuft sich auf über 33 % jährlich.

Tesla-Aktie: 18.700 % in 13 Jahren

Tesla (WKN: A1CX3T) ist ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen und erneuerbarer Energie. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und kam erst im Jahr 2010 an die US-Börse. Dennoch hätte man mit dieser Aktie einen enormen Anstieg seines Aktienkurses erlebt.

Wie ist das möglich? Indem Tesla die Automobilindustrie auf den Kopf gestellt hat und zu einem Synonym für Elektromobilität geworden ist. Wer im Juli 2010 für 5.000 US-Dollar in Tesla investiert hätte, wäre heute ein Millionär. Die Rendite beläuft sich auf knapp 50 % jährlich.

Blick in den Rückspiegel nicht immer zielführend

Aber: Es ist wichtig anzumerken, dass diese Beispiele retrospektiv betrachtet werden und dass vergangene Performance keine Garantie für zukünftigen Erfolg ist. Der Aktienmarkt ist volatil und unterliegt Risiken. Tesla und Netflix galten in der Vergangenheit zudem häufiger als Pleite-Kandidaten. Es lief also nicht immer rund bei den heutigen Technologie-Stars.

Dennoch illustrieren diese Beispiele das Potenzial von Wachstumsaktien. Sie können langfristig betrachtet erhebliche Gewinne zu erzielen. Besonders groß können die Renditechancen dann sein, wenn die Risiken steigen.

Geduld, Ausdauer und langfristige Denkweise sind entscheidend

Insgesamt zeigt die Geschichte, dass es möglich ist, in ein oder zwei Jahrzehnten Millionär zu werden – insbesondere durch kluge Investitionen in Wachstumsaktien. Wer in ein oder zwei Jahrzehnten Millionär sein will, braucht jedoch Geduld, Ausdauer und Risikobereitschaft.

Es erfordert zudem auch eine gründliche Recherche und Kenntnisse über die Unternehmen, in die man investiert. Auch sollte man am Ende ein wenig Glück besitzen, um die richtigen Gewinneraktien auszuwählen. Der Aufwand kann sich aber lohnen, wie die oben genannten Beispiele zeigen.

