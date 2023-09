Trading-Chance Home Depot: Long Kasse machen und auf Short drehen?

Werbung

Vor zwei Monaten hatten wir an dieser Stelle einen Long-Trade auf die Aktie der US-Baumarktkette Home Depot vorgestellt, die einen soliden Gewinn eingebracht hat. Um den jetzt mitzunehmen und die Seiten zu wechseln, gäbe es zwei Argumente: eine eher schwache Quartalsbilanz des Unternehmens und eine massive Widerstandszone im Chart. Eine Trading-Chance Short.

Ende Juni präsentierte sich die Home Depot-Aktie mit einem vollendeten Doppeltief, der Rückeroberung der 200-Tage-Linie und der Chance, dass der Druck auf die Verbraucher durch Inflation und teure Kredite das „do it yorself“ befeuern würde. Die Erwartung, dass die Aktie dadurch erst einmal ein gutes Stück zulegen könnte, ging auf. Aber jetzt steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Luft raus ist und es die Short-Seite sein wird, die die größeren Chancen birgt.

Gewinn und Umsatz unter Vorjahr, Analysten-Optimismus höchst verhalten

Denn die Ergebnisse des wie bei den meisten US-Konsumunternehmen um einen Monat nach hinten verschobenen, sprich am 31.7. endenden zweiten Quartals unterstrich, dass die Verbraucher auch hier zurückhaltender agieren. Umsatz und Gewinn pro Aktie schlugen zwar die Prognosen der Analysten. Aber sie lagen beide trotzdem unter den Ergebnissen des Vorjahres:

Der Gewinn pro Aktie lag bei 4,68 US-Dollar. Die Analysten hatten im Schnitt 4,46 US-Dollar prognostiziert, aber im Vorjahresquartal waren da noch 5,05 US-Dollar zusammengekommen. Und schon das vorherige Geschäftsjahr hatte, wider Erwarten vieler, keinen nennenswerten Gewinnanstieg gebracht, trotz Materialengpässen und teilweise exorbitanten Preiserhöhungen. Auch der Umsatz lag mit 42,9 Milliarden zwar leicht über der Konsens-Prognose von 42,2 Milliarden, aber eben auch unter den 43,8 Milliarden ein Jahr zuvor.

Home Depot selbst meldete im Zuge der Bilanz, dass alle drei großen Geschäftsbereiche Umsatzrückgänge verzeichnen. Und die Analysten sehen für die Aktie derzeit nur ein Kursziel von 342 US-Dollar. Was zwar leicht über dem momentanen Kurs liegt, aber in der Widerstandszone, an der vorbeizukommen es für die Home Depot-Aktie schwer sein dürfte.

Toppbildung an massiver Widerstandszone

Wir sehen im Chart, dass die Aktie zwar versuchte, im Zuge der am 15. August vorgelegten Quartalsergebnisse in diese Widerstandszone zwischen 333 und 347 US-Dollar vorzudringen, die sich aus den oberen Wendemarken der vergangenen gut zwölf Monate zusammensetzt, dort aber abgewiesen wurde.

Quelle: marketmaker pp4

Was wir jetzt sehen, ist eine Toppbildung am unteren Ende dieser Widerstandszone, die sich angesichts des Umstands, dass immer mehr Indikationen auf eine zunehmende Zurückhaltung der Konsumenten hinweisen, durchaus in einem - auch größeren - Abwärtsimpuls auf mittelfristiger Ebene entladen könnte. Hier die Gelegenheit wahrzunehmen, die auf der Long-Seite aufgelaufenen Gewinne des am 28. Juni vorgestellten Trades mitzunehmen und mit einem knapp über dieser Widerstandszone platzierten Stop Loss auf die Short-Seite zu wechseln, dürfte für risikofreudige Trader verlockend sein.

Jetzt ist die Short-Seite wieder spannend

Für diese Trading-Chance haben wir ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC herausgesucht, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 413,847 US-Dollar momentan einen Hebel von 3,9 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 351 US-Dollar in der Aktie platzieren, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0840 USD) einem Kurs von etwa 5,70 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Home Depot Short-Zertifikats lautet TT8XDM.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 332,98 US-Dollar, 340,74 US-Dollar, 347,25 US-Dollar

Unterstützungen: 309,02 US-Dollar, 307,39 US-Dollar, 303,20 US-Dollar, 277,09 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Home Depot

Basiswert Home Depot WKN TT8XDM ISIN DE000TT8XDM9 Basispreis 413,847 US-Dollar K.O.-Schwelle 413,847 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,9 Stop Loss Zertifikat 5,70 Euro

