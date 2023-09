Aktien Osteuropa Schluss: Warschau und Prag im Minus - Budapest und Moskau fest

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Unter den wichtigsten osteuropäischen Börsen haben Warschau und Prag am Montag Verluste verzeichnet. Dagegen ging es in Budapest und Moskau gegen den schwächelnden gesamteuropäischen Trend etwas bergauf. Das Handelsgeschehen litt generell unter den fehlenden Impulsen der richtungsweisenden US-Börsen, die wegen eines Feiertags geschlossen blieben.

Für den Wig 20 in Warschau ging es um weitere 1,24 Prozent auf 2025,59 Zähler tiefer, nachdem er bereits am Freitag 1,16 Prozent an Wert eingebüßt hatte. Der breiter gefasste Wig schloss 0,96 Prozent schwächer mit 68 356,52 Punkten.

Die vier umsatzstärksten Werte am polnischen Aktienmarkt waren PKN Orlen (minus 1,6 Prozent), Dino Poland (minus 0,7 Prozent), CD Projekt (plus 3,9 Prozent) und PZU (minus 1,6 Prozent).

Der Prager PX schloss mit einem Minus von 0,32 Prozent bei 1336,39 Zählern. Unter den Schwergewichten am tschechischen Aktienmarkt gaben die Titel des Energieunternehmens CEZ bei hohen Umsätzen um 1,3 Prozent nach. Die Papiere der auch in Prag notierten österreichischen Erste Group verteuerten sich hingegen um 0,3 Prozent.

An der Budapester Börse verzeichnete der Bux ein Plus von 0,29 Prozent auf 55 663,50 Punkte. In der Vorwoche hatte er noch unter dem Strich 2,5 Prozent verloren. Die auffälligste Kursbewegung unter den ungarischen Blue Chips zeigten am Montag die Aktien von MTelekom mit minus 1,3 Prozent. Bei Mol, OTP Bank und Gedeon Richter gab es nur wenig Bewegung zu sehen.

In Moskau schloss der RTS-Index mit einem Kursanstieg von 0,76 Prozent auf 1063,41 Zähler./ste/spa/APA/gl/nas