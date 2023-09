Canadian Western Bank gibt Dividende bekannt

Die Canadian Western Bank (ISIN: CA13677F1018, TSE: CWB) wird am 28. September 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,33 kanadischen Dollar (CAD) an ihre Investoren auszahlen, wie am Freitag berichtet wurde. Record date ist der 14. September 2023.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,32 CAD ausgezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 29,30 CAD bei 4,51 Prozent (Stand: 1. September 2023).

Die Canadian Western Bank, auch bekannt als CWB Financial Group, ist 1988 in Edmonton, in der kanadischen Provinz Alberta, gegründet worden. Im dritten Quartal (31. Juli) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 283,51 Mio. CAD (Vorjahr: 271,71 Mio. CAD), wie am 1. September 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 83,07 Mio. CAD (Vorjahr: 80,81 Mio. CAD).

Die Aktie ist an der Börse in Toronto notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2021 mit 21,78 Prozent im Plus (Stand: 1. September 2023). Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 2,48 Mrd. CAD.

