DAX: In Konsolidierung

Der Deutsche Aktienindex DAX drehte entsprechend der Erwartungen zum Ende der abgelaufenen Handelswoche zur Unterseite ab, nachdem ein nachhaltiger Ausbruch über das Niveau von 16.000 Punkten ausgeblieben war. Derzeit notiert das Leitbarometer nur knapp über dem EMA 50, der eine erste potenzielle Trendwendestelle darstellen könnte.

Zweifelsfrei sollte mit erhöhter Volatilität im Bereich von 15.823 Punkten gerechnet werden, ein Bruch des EMA 50 könnte aber weitere Begehrlichkeiten bärischer Investoren mit einem Ziel bei 15.700 Punkten wecken.

Ein unmittelbarer Ausbruch über 16.060 Punkte würde dagegen auf der Oberseite Kurspotenzial an 16.200 Punkte freisetzen. Dieses Szenario würde vermutlich mit der Auflösung einer möglichen inversen SKS-Formation einhergehen.

Ein Hinweis vorweg, in den USA bleiben die Börsen wegen eines Feiertages heute geschlossen. Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Montag mit der Geldbasis per August vorgelegt, in wenigen Minuten werden Deutschlands Handelsbilanzsaldo und die Exporte aus Juli (saisonbereinigt) gemeldet. Um 10:00 Uhr geht es mit den VDMA-Auftragseingängen der Maschinenbauer aus August weiter, um 10:30 Uhr steht der europaweite sentix-Konjunkturindex per September auf der Agenda.