Infineon mit kleinem Doppelboden

Den letzten markanten Höhepunkt in diesem Jahr markierte Infineon Ende Juli um 40,27 Euro, die Hürde von 37,37 Euro aus der zweiten Jahreshälfte 2021 erwies sich allerdings als zu großer Widerstand und brachte Verkäufer auf den Plan. Diese drückten das Papier anschließend in den Unterstützungsbereich aus dem Frühjahr dieses Jahres bei 31,55 Euro abwärts. Genau an dieser Stelle wurde im August ein hoffnungsvoller Doppelboden etabliert, allerdings noch nicht aktiviert.

EMA 200 im Fokus

Um in der Infineon-Aktie zumindest auf Sicht der nächsten Tage weiteres Aufwärtspotenzial zu verschaffen, bedarf es Tagesschlusskurse oberhalb von 33,85 Euro. Im Zuge dessen könnten anschließend Kursgewinne an 34,86 und darüber in den Bereich einer Anfang August gerissenen Kurslücke um 35,61 Euro folgen. Anschließend müsste eine erneute Auswertung der Aktie erfolgen. Brecht dagegen der Doppelboden um 31,55 Euro auseinander, müssten sich Anleger auf Verluste an 29,99 Euro einstellen.