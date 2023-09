Total Energy Services hält die Dividende stabil

Der kanadische Energiekonzern Total Energy Services Inc. (ISIN: CA89154B1022, TSE: TOT) wird den Aktionären eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von acht kanadischen Cents ausschütten. Ausbezahlt wird die Dividende am 16. Oktober 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 28. September 2023 (Record date: 29. September 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen weiterhin 0,32 kanadische Dollar (CAD) an die Anteilsinhaber. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 9,72 CAD (Stand: 1. September 2023) bei 3,29 Prozent. Total Energy Services erzielte im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 einen Umsatz von 208,85 Mio. CAD (Vorjahr: 179,20 Mio. CAD), wie am 10. August 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 6,18 Mio. CAD (Vorjahr: 6,11 Mio. CAD).

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Total Energy Services beträgt 376,62 Mio. CAD. Seit Jahresanfang 2023 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 12,89 Prozent im Plus (Stand: 1. September 2023).

Redaktion MyDividends.de