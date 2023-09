Zalando: Chance von 69,55 Prozent p.a.!

Die Erholung der Online-Aktien in Deutschland gewann am vergangenen Donnerstag an Dynamik, da die Risikobereitschaft zunahm. Generell setzen Anleger auf Aktien, die vom Zinsanstieg in den letzten Monaten stark betroffen waren. Zalando kann punkten, nachdem der Modehändler unangefochtener Marktführer im europäischen Online-Modehandel bleibt. Die Skaleneffekte und eine starke Bilanz sollten das Unternehmen in einem konjunkturellen Abschwung unterstützen. Im Zuge der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen konnte Zalando einen gesteigerten Betriebsgewinn präsentieren. Dies gelang, obwohl das Unternehmen im vergangenen Quartal die Kaufzurückhaltung der Verbraucher zu spüren bekam. Damit konnte sich Zalando gegen den allgemeinen Branchentrend behaupten.

Zum Chart

Im Anschluss an das partielle Hoch vom 3. Februar 2023 bei 45,81 Euro startete eine Abwärtssequenz, die am 9. Juni und am 7. Juli in einen Doppelboden rund um das Level von 23,82 Euro ausbildete. Die darauf folgende Erholung testete den Widerstand bei 32,07 Euro und hat sich am Niveau von 28,61 Euro stabilisiert. Dieses Niveau liegt nahe an der Marke von 30 Euro, welche die Mitte zwischen den Grenzen des vorgestellten Inline-Optionsscheines repräsentiert. Zu den Knock-out Grenzen bei 20 und 40 Euro sind es jeweils 10 Euro. Sinkt der Kurs wieder, sollte er sich aus heutiger Sicht im Supportbereich zwischen 21,43 und 23,82 Euro stabilisieren. Zur unteren Knock-out Grenze bei 20 Euro sind es dann noch weitere 7,15 Prozent. Nach dem umfangreichen Rückgang im Ausmaß von 82 Prozent zwischen Anfang Juli 2021 und Ende September 2022 bis zum partiellen Tief bei 19,18 Euro hat sich die Kursentwicklung auf höherem Niveau stabilisiert. Auch mit einer Überwindung der oberen Grenze bei 40 Euro sollte angesichts der schwachen Konjunktur in näherer Zukunft eher nicht zu rechnen sein.