Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Partnerschaft

Die Vaudoise und EKZ schliessen Rahmenvertrag im Bereich E-Mobilität ab



05.09.2023 / 10:00 CET/CEST



Lausanne, 5. September 2023 – Die Gruppe Vaudoise Versicherungen geht eine exklusive Partnerschaft mit dem Zürcher Energieversorger EKZ ein. EKZ wird zukünftig in allen Gebäuden, die im Besitz der Vaudoise sind, eine Ladeinfrastruktur für Elektro- und Hybridfahrzeuge planen, umsetzen und betreiben. Langfristig werden so rund 2000 Parkplätze mit einer schlüsselfertigen Ladestation ausgestattet. Im Zuge einer Ausschreibung hat die Gruppe Vaudoise Versicherungen den Zürcher Energieversorger EKZ für die Stromzufuhr zu ihren Innenparkplätzen ausgewählt. Die Vaudoise ist Eigentümerin eines Immobilienparks im Wert von CHF 1,6 Milliarden mit fast 2000 Parkplätzen. Langfristig möchte sie in allen Gebäuden Ladestationen zur Verfügung stellen.



Die EKZ-Ladelösung sorgt für eine ausgeglichene Verteilung des in einem Gebäude verfügbaren Stroms. Die Parkplätze werden vorrangig interessierten Mieterinnen und Mietern zugewiesen. «Wir freuen uns, mit EKZ zusammenzuarbeiten, um unseren CO2-Fussabdruck zu verringern. Dank dieser Partnerschaft haben Mieterinnen und Mieter einen einzigen Ansprechpartner, der alle notwendigen Dienstleistungen erbringt. So kann ein Mieter beispielsweise den Kauf eines Elektro- oder Hybridautos in Erwägung ziehen, da im Gebäude eine Ladelösung angeboten wird», betont Reto Kuhn, Direktor des Departements Asset Management der Gruppe Vaudoise Versicherungen.



Dieses Vorgehen ist Teil der Nachhaltigkeitspolitik der Vaudoise-Gruppe im Bereich Mobilität. Ziel ist es, allen Mieterinnen und Mietern eine Lösung mit der gleichen Servicequalität anzubieten.



Einfache und effiziente Nutzung

Dank der EKZ-Lösung besteht für die Mieterinnen und Mieter kein Bedarf, auf externe Ladestationen auszuweichen. Die Fahrzeuge können ohne Aufwand und ganz entspannt an der eigenen Adresse aufgeladen werden. Dies geschieht über einen persönlichen Zugangsbadge oder die EKZ-Lade-App. «Mit der EKZ-Ladelösung stellen wir der Vaudoise ein Gesamtpaket zur Verfügung: Wir übernehmen Planung, Umsetzung und Betrieb der Ladeinfrastruktur. Der Betrieb beinhaltet die Fernwartung, das Monitoring, die Direktabrechnung sowie eine 24/7-Servicehotline für die Mieterschaft», so Tobias Keel, Leiter New Business bei EKZ. Die Mieterinnen und Mieter werden im Laufe der Projektumsetzung kontaktiert und die Gebäude über die nächsten Jahre mit den Ladestationen ausgestattet.



Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch.

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt gegen 1 800 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2023 wird sie so CHF 43 Millionen verteilen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).



EKZ

EKZ ist einer der grössten Energiedienstleister der Schweiz und versorgt zuverlässig rund eine Million Menschen mit Strom aus 100 Prozent erneuerbarer Energie. Die rund 1397 Mitarbeitenden der EKZ-Gruppe setzen sich für eine nachhaltige Energiezukunft ein: mit Produkten aus 100 % erneuerbaren Energiequellen, dem konsequenten Ausbau von Wind-, Wasser- und Solarenergie sowie smarten Technologien wie Ladelösungen für die Elektromobilität. EKZ plant, baut und unterhält ein rund 15 800 Kilometer langes und mit 99,99% überdurchschnittlich verfügbares Stromnetz. Zu den Kunden von EKZ zählen Private, Unternehmen und andere Schweizer Energieversorger. Als einer der grössten Ausbildner im Kanton Zürich bildet EKZ 143 Lehrlinge in zehn Bereichen aus.



