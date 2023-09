EQS-Adhoc: Varengold Bank AG erhöht Ergebnisprognose für die Geschäftsjahre 2023 ff.

EQS-Ad-hoc: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Hamburg, 05. September 2023 – Die Varengold Bank hat die Geschäftsplanung neu erstellt und das zuletzt prognostizierte Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 10-15 Mio. EUR wurde neu kalkuliert. Im Vergleich zum alten Plan steigt das Ergebnis vor Steuern für das Geschäftsjahr 2023 auf 15-20 Mio. EUR. Für die Jahre 2024-2026 erwartet die Bank ein Ergebnis-Niveau vor Steuern von je rund 8-13 Mio. EUR. Die neue Planung zeigt nun eine deutliche Ergebnisverbesserung aufgrund höherer geplanter Erträge, die nur zum Teil durch erhebliche Kostensteigerungen im Rahmen der laufenden Sonderprüfung des Geschäftsbetriebs gem. § 44 Abs. 1 Satz 2 Kreditwesengesetz (KWG) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kompensiert werden. – Die Varengold Bank hat die Geschäftsplanung neu erstellt und das zuletzt prognostizierte Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 10-15 Mio. EUR wurde neu kalkuliert. Im Vergleich zum alten Plan steigt das Ergebnis vor Steuern für das Geschäftsjahr 2023 auf 15-20 Mio. EUR. Für die Jahre 2024-2026 erwartet die Bank ein Ergebnis-Niveau vor Steuern von je rund 8-13 Mio. EUR. Die neue Planung zeigt nun eine deutliche Ergebnisverbesserung aufgrund höherer geplanter Erträge, die nur zum Teil durch erhebliche Kostensteigerungen im Rahmen der laufenden Sonderprüfung des Geschäftsbetriebs gem. § 44 Abs. 1 Satz 2 Kreditwesengesetz (KWG) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kompensiert werden. Dr. Bernhard Fuhrmann Frank Otten Vorstand Vorstand Disclaimer Diese Meldung ist eine Pflichtmitteilung nach Art. 17 MAR. Die enthaltenen Einschätzungen stehen unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen / Keine Pflicht zur Aktualisierung Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Der Leser sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Die Varengold Bank AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Hinweis Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot noch um eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Varengold Bank AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar.



