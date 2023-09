EQS-News: Calvert International AG: Personelle Veränderung im Vorstand der Calvert International AG

EQS-News: Calvert International AG / Schlagwort(e): Personalie

VERÖFFENTLICHUNG EINER CORPORATE NEWS Personelle Veränderung im Vorstand der Calvert International AG Frankfurt, 05. September 2023 Der Aufsichtsrat der Calvert International AG ("CIAG"; ISIN DE000A2YN5X9) hat in einer außerordentlichen Sitzung, Sebastian Wagner zum Vorstandsmitglied gewählt. Wagner war bisher Aufsichtsratsmitglied der AG und wird sich zukünftig mehr auf das operative Geschäft fokussieren. Diese Veränderungen stehen im Zusammenhang mit dem Wachstum der AG und dient dazu den aktuellen Alleinvorstand NJ Ayuk zu entlasten. Als Nachfolger von Sebastian Wagner wurde Verner Ayukegba auf der Hauptversammlung am 04. September 2023 in den Aufsichtsrat gewählt. ++ Über CIAG Die Calvert International AG (CIAG), ISIN DE000A2YN5X9, ist eine auf den afrikanischen Energiesektor fokussierte Investmentholding mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Aktien der CIAG sind an der Düsseldorfer Börse notiert. Die CIAG ist derzeit als Management-Holding für ihre Tochtergesellschaften Centurion Law Group in Südafrika und Mauritius tätig und stellt hauptsächlich Wachstumskapital, Managementdienstleistungen und strategische Beratung für ihre Tochtergesellschaften bereit. Die Centurion Law Group bietet umfassende professionelle Dienstleistungen, insbesondere Rechtsberatung in allen afrikanischen Jurisdiktionen rund um den Markteintritt und panafrikanische Expansionsstrategien für private und öffentliche Unternehmen, mit Schwerpunkt auf dem afrikanischen Energiesektor. Kontakt für Investor Relations und Presseanfragen: Calvert International AG Frau Jessica Stang, Investor Relations Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland T: +49 69 1532944 42 ir@calvertinternationalag.com www.calvertinternationalag.com Ende der Corporate News

