Maximilian Gamperling | Darauf musst du bei der Aktien-Auswahl achten!

Lage Zeit vertraute unser aktueller Podcast-Gast, Maximilian Gamperling, beim Investieren rein auf sein Bauchgefühl. Durch den ersten Besuch einer Hauptversammlung realisierte er, dass er durch eine solche Vorgehensweise gegenüber der Vielzahl anderer privater sowie institutioneller Investoren das klare Nachsehen hat.

Er erkannte die Notwendigkeit seine Entscheidungen fundierter zu begründen und zukünftig tiefergehende Analysen durchzuführen, um langfristig erfolgreiche Investitionen zu tätigen.

So tauchte er in ein umfangreiches Selbststudium ein, das ihm im Laufe der Zeit eine umfassende Expertise verschaffte. Dies führte dazu, dass er schließlich seine Leidenschaft für das Investieren zu seiner Haupttätigkeit machen und davon leben konnte.

Heute teilt Maximilian Gamperling seine jahrelange Erfahrung und sein wertvolles Wissen mit Menschen, die oftmals an einem ähnlichen Punkt stehen, wie er zu Beginn seiner Tätigkeiten.

In unserer aktuellen Podcast-Episode gewährt Maximilian Gamperling einen Einblick in seine Vorgehensweise. Er verrät, worauf er besonders achtet, bevor er eine Investitionsentscheidung trifft, beleuchtet Kennzahlen, die in keiner Analyse fehlen dürfen und spricht auch über häufig begangene Fehler bei der Bewertung von Aktien.

