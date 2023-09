NOVO NORDISK - Aktie vor wichtiger Entscheidung!

Novo-Nordisk AS - WKN: A1XA8R - ISIN: DK0060534915 - Kurs: 178,140 € (XETRA)

Die Novo-Nordisk-Aktie bescherte Trademate Lisa Giering in den vergangenen Wochen weitere Kursgewinne. In ihrem langfristigen Depot wurden bereits 2019,2020 und 2022 Positionen aufgenommen, sodass sich die Gesamtgewinne auf mittlerweile fast 270 % summieren. Den letzten Schub erfuhr die Position am 8. August, als die Aktie von ca. 145 EUR auf über 170 EUR ansprang, nachdem positive Meldungen zu Wegovy über die Ticker liefen. Im Anschluss an diese Rally nahm sich die Aktie zwar eine kleine Auszeit, schaffte es aber trotzdem immer wieder auf neue Hochs. Erst gestern wurde ein solches bei 179,02 EUR erreicht.

Heute früh taucht die Aktie unter den am meisten gehandelten Werten auf Tradegate auf. Damit könnte der heutige Tag höchst interessant werden. Hat sich das Kaufinteresse in der Aktie vielleicht erschöpft? Immerhin konnten die Kurse zuletzt deutlich zulegen, während auf der anderen Seite das Momentum nach oben nachgelassen hat. Im Chartbild liegt eine Keilformation vor, wobei der Kurs mittlerweile in die Spitze dieser hineingelaufen ist. Zudem bewegt sich die Aktie im oberen Widerstandsbereich.

Vorsicht bei neuen Hochs?

Mit dieser charttechnischen Konstellation wäre ich in der Novo-Nordisk-Aktie kurzfristig vorsichtig. Es besteht die Möglichkeit, dass es zu einer Konsolidierung bzw. Korrektur zurück in Richtung 165-160 EUR kommt. Alternativ dazu wird die Keilformation nach oben verlassen und es kommt zu einer Rally Beschleunigung. Da sich die Aktie bereits auf Allzeithochniveau befindet, stellen sich den Bullen keine Widerstände mehr entgegen. Ein wenig Orientierung könnten vielleicht die runden Marken geben.

Fazit: Das Auftauchen der Novo-Nordisk-Aktie unter den am meisten gehandelten Werten auf Tradegate könnte in Kombination mit dem bereits erhöhten Handelsvolumen der letzten Tage und der Nähe zur zentralen Widerstandsmarke ein kleines Achtungszeichen sein. Scheitern die Bullen um 180 EUR, nimmt das Risiko für eine kurzfristige Korrektur zu. Kann man den dortigen Widerstandsbereich nachhaltig knacken, ist eine Rallybeschleunigung möglich. Dabei kann man der Aktie selbst die Entscheidung überlassen, indem man im Widerstandsbereich auf eine Ausbruchskerze oder eine bärische Tageskerze wartet.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Novo-Nordisk AS

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)