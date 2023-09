Direkt zum Video auf YouTube

Der Dax kann sich am Vormittag von frühen Verlusten erholen. Aktien von Daimler Truck können vorerst ein Unterstützungsniveau bei 32 EUR halten, nachdem bekannt wurde, dass eine neue Partnerschaft mit dem US-Lkw-Hersteller Paccar gibt.

Gestern am Abend hat das KI-Unternehmen UiPath Zahlen gemeldet, die am Markt gut ankommen. Die Aktie kann nachbörslich gut zulegen. Für Apple sieht es momentan allerdings nicht so gut aus. Apple-Verbote in China ziehen am Aktienkurs und lassen auch den Nasdaq schwächeln. Weitere Infos zu diesen Themen in der heutigen Sendung.