Dow: In kleinem Abwärtstrend

Nachdem Dow bei 48,34 US-Dollar Ende Mai seinen vorläufigen Tiefpunkt in diesem Jahr erreicht hatte, drehte der Trend, erneut wurde ein Anstiegsversuch über einen längerfristigen Abwärtstrend unternommen, der im Juli auch tatsächlich gefruchtet hatte und Kursgewinne in den Bereich von 56,50 US-Dollar erlaubte zu vollziehen. Seit August allerdings hat sich die Aufwärtsbewegung abgeschwächt, es herrscht ein flacher Abwärtstrend als Konsolidierung auf die vorausgegangenen Kursgewinne.

Auf Bodenbildungstendenzen achten

Ausgehend von den Augusttiefs dürfte sich eine dreiwellige Korrekturbewegung einstellen, Kursverlust auf 52,20 und darunter 51,64 US-Dollar käme nicht überraschend. Dann allerdings kann in diesem Bereich bei einem sich abzeichnenden Boden ein Long-Investment gewagt werden, mittelfristig steht der Dow-Aktie immer noch ein Anstieg an 60,88 US-Dollar offen. Dies würde dann in einer zweiten großen Kaufwelle ausgehend von den Maitiefs vonstattengehen. Ein unmittelbarer Ausbruch über 56,50 US-Dollar dürfte das Ziel von 60,88 US-Dollar vorzeitig in greifbare Nähe rücken lassen.