EQS-News: Indigo beauftragt Sproule mit erster Einschätzung der Lithium-Sole-Ressourcen und gibt ein Markt-Update

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 7. September 2023) - Indigo Exploration Inc. (TSXV: IXI) (OTCQB: IXIXF) (FSE: INEN) (das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Sproule Associates Limited ("Sproule") mit der Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung für das unternehmenseigene Lithium-Sole-Projekt Fox Creek West in Zentral-Alberta beauftragt wurde. Sproule verfügt über mehr als 70 Jahre Erfahrung in über 90 Ländern und ist für seine führende Stellung im Energiesektor bekannt. Im Bereich Ressourcenschätzung und -zertifizierung führt Sproule jährlich über 250 Bewertungen in mehr als 50 Ländern durch, darunter auch die Petrolithium-Sole-Ressourcen für das Rainbow Lake-Projekt in Alberta und das Kindersley-Projekt in Saskatchewan.

Das Unternehmen möchte auch auf die jüngsten Meilensteine des benachbarten Unternehmens E3 Lithium Ltd. ("E3") aufmerksam machen. E3, ein aufstrebender Lithiumentwickler in Alberta, hat letzte Woche die Inbetriebnahme seiner Pilotanlage zur direkten Lithiumextraktion (DLE) bekannt gegeben. Es ist der erste kommerzielle Betrieb einer Pilotanlage im Western Canadian Sedimentary Basin ("WCSB") und er wird Petrolithium-Sole aus denselben Aquifer-Reservoirs wie die Projekte von Indigo oder aus ähnlichen Aquifer-Reservoirs verarbeiten. Das Leduc-Legal-Projekt von Indigo grenzt an einige der Liegenschaften von E3 in Alberta an, die auf denselben erstklassigen Leduc-Aquifer abzielen.

"Dass wir Sproule nun mit einer ersten Ressourcenschätzung beauftragt haben, ist der Höhepunkt unserer Aktivitäten seit Oktober letzten Jahres, als das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf den wachsenden Lithiummarkt verlagerte", so Paul Cowley, President & CEO von Indigo Exploration. "Die Ressourcenschätzung für Fox Creek West ist nur der Anfang vieler erster Ressourcenschätzungen, die wir voraussichtlich liefern werden. Wir wollen nachweisen, dass diese Projekte ein Potenzial von Weltklasse haben und dass sie potentiell das extreme Gefälle zwischen Angebot und Nachfrage bei Lithium ausgleichen können. Mit seinen Bemühungen, das kommerzielle Potenzial von DLE-Anwendungen für Petrolithium-Sole-Projekte in Alberta nachzuweisen, ebnet E3 anderen Akteuren in der Branche den Weg, den Wert dieser riesigen Ressource zu erschließen."

Über die Lithium-Sole-Projekte Fox Creek

Die Fox Creek-Projekte befinden sich in der Nähe der aktiven Explorations- und Erschließungsarbeiten von Lithium Bank, genauer, der Projekte Boardwalk und Park Place. Das Fox-Creek-Projekt umfasst eine Fläche von 114.522 Hektar, bestehend aus den Gebieten Fox Creek East (45.568 Hektar), Fox Creek West (59.738 Hektar) und Fox Creek Central (9.216 Hektar). Das Projekt Fox Creek West zielt auf Riffe aus dem devonischen Zeitalter ab, unter anderem auf die Wabamun- und Swan Hills-Formation der Beaverhill Lake-Gruppe, welche die höchsten konsistenten Lithiumkonzentrationen aufweist, wie aus den Probenahmen des Alberta Geological Survey hervorgeht.

Über Sproule

Sproule ist ein unabhängiges Technik- und Energieberatungsunternehmen, das mit seinem technischen und kommerziellen Fachwissen den Wert von Energieanlagen in aller Welt steigert. Sproule verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit der Charakterisierung des Untergrunds, der Förderbarkeit von Lagerstätten, der wirtschaftlichen Analyse und dem Feldbetrieb, einschließlich Lagerstätten mit lithiumangereicherten Solen. Indigo Exploration stützt sich auf das Fachwissen von Sproule in Bezug auf behördliche Berichtsanforderungen, Bewertung und Finanzierung von Vermögenswerten sowie strategische Unterstützung. Sproule bietet kritische Unterstützung und Beratung für das Verständnis von werttreibenden Faktoren, Kapitalbeschaffung und -allokation sowie der Umsetzung der Unternehmensstrategie in einem dynamischen Umfeld. Sproule ist mit den behördlichen Anforderungen für lithiumangereicherte Solen vertraut und hat bereits mehrere technische Berichte gemäß National Instrument 43-101 erstellt.

Über Indigo Exploration

Indigo Exploration ist ein aufstrebendes Petro-Lithium-Sole-Explorationsunternehmen. Es ist im Besitz von 147.904 ha an Metall- und Industriemineralkonzessionen in Zentral-Alberta, Kanada. Die drei wichtigsten Lithiumprojekte des Unternehmens sind Fox Creek (114.522 ha), Leduc (23.488 ha) und Peace River (10.048 ha). Sie befinden sich im Kerngebiet der Lithiumexploration und -erschließung in Westkanada.

Im Namen des Vorstandes

"Paul Cowley",

Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Paul Cowley: (604) 340-7711 Website: www.indigoexploration.com

Bradley Parkes, P.Geo, VP für Exploration und Direktor von Indigo Exploration Inc., hat als Qualifizierte Person gemäß der Definition laut

National Instrument 43-101 den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung gelesen und genehmigt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie Aussagen über die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Wörtern wie "können", "werden", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnlichen Begriffen zu erkennen, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, einschließlich des spekulativen Charakters der Mineralexploration und -erschließung, der schwankenden Rohstoffpreise, der Wettbewerbsrisiken und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, wie in unseren jüngsten Einreichungen bei der Wertpapieraufsichtsbehörde unter www.sedar.com näher beschrieben. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, und wir warnen davor, sich in unangemessener Weise auf diese Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/179860

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/179860News Source: Newsfile