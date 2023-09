MTU Aero Engines – Vielversprechende Kursmuster

Papiere des Luftfahrtunternehmens MTU Aero Engines haben in den letzten Wochen leichte Verluste einstecken müssen, offenbar zeigen sich Käufer allerdings weiter präsent und versuchen die Gewinne der letzten Monate wieder auszubauen. Unterstützend wirkt zum einen der EMA 200 auf Wochenbasis, zum anderen eine mögliche Kursentwicklung in Form einer inversen SKS-Formation .

Nach dem tiefen Sturz der MTU Aero Engines-Aktie nach Ausbruch der Corona-Pandemie mit anschließenden Verlusten auf 97,80 Euro hat sich das Papier unlängst wieder fangen können und bis Mitte April auf 245,10 Euro zugelegt. Hierbei gelang es auch einen vorherigen Abwärtstrend zu knacken, woraus ein mittelfristiges Kaufsignal hervorgegangen ist. Die kurzzeitige Konsolidierung der Aktie an den Verlaufshochs aus Sommer 2021 könnte nun aber ein Ende gefunden haben, sofern die inverse SKS-Formation seit Ende Juli auch regelkonform zur Oberseite aufgelöst wird. Dies würde nämlich unmissverständliche Hinweise auf eine Rallyefortsetzung übergeordneter Natur aussenden.

Am Scheideweg

Aktuell notiert MTU Aero Engines an einem sehr wichtigen Punkt für die weitere Kursentwicklung der nächsten Wochen um 215,00 Euro herum. Nur ein nachhaltiger Sprung über diese Barriere sowie die zur inversen SKS-Formation dazugehörigen Nackenlinie dürfte die Zweifel an einer Korrekturfortsetzung zerstreuen und Kursgewinne an 224,90 und darüber 245,10 Euro ermöglichen. Mittelfristige Ziele könnten sogar um 266,10 Euro für das Papier liegen. Ein Bruch des 200-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 195,34 Euro würde dagegen Anzeichen einer Schwächephase mit Korrekturpotenzial auf 175,85 Euro liefern. Im Zweifel könnten sogar noch einmal die Septembertiefs aus 2022 bei 149,20 Euro angesteuert werden.

Widerstände: 217,60; 221,90; 224,90; 229,40; 236,20; 238,90 Euro

Unterstützungen: 210,40; 207,80; 204,80; 199,80; 195,33; 192,60 Euro

MTU Aero Engines in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.11.2022 – 07.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000A0D9PT0

MTU Aero Engines in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.09.2018 – 07.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000A0D9PT0

Faktor-Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der SAP-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Faktor Optionsschein Long auf MTU Aero Engines für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro Reset Barriere in Euro Faktor Letzter Bewertungstag MTU Aero HC3QTR 4,28 168,519867 189,58485 5,00 Open End MTU Aero HC04J9 7,21 189,581966 204,331443 10,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.09.2023; 12:38 Uhr

Faktor Optionsschein Short auf MTU Aero Engines für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro Reset Barriere in Euro Faktor Letzter Bewertungstag MTU Aero HB9HK1 1,64 252,722103 231,670352 -5,00 Open End MTU Aero HC64VK 10,3699 231,660004 216,926428 -10,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.09.2022; 12:40 Uhr

