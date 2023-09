EQS-Adhoc: Einbecker Brauhaus AG: Betriebsschließung der Braumanufaktur Härke GmbH, Peine

EQS-Ad-hoc: Einbecker Brauhaus AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Einbecker Brauhaus AG: Betriebsschließung der Braumanufaktur Härke GmbH, Peine



11.09.2023 / 09:47 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR Einbecker Brauhaus AG – Betriebsschließung der Braumanufaktur Härke GmbH, Peine Die Braumanufaktur Härke GmbH ist eine 100%-Tochter der Einbecker Brauhaus AG. Die Braustätte in Peine wurde 2013 aus der Insolvenz übernommen. Seit 2011 füllt das Einbecker Brauhaus bereits die Härke-Biere ab und betreibt die Logistik. Zum Jahresende wird der Braubetrieb in Peine eingestellt. Die Biere der Marke Härke werden in vollem Umfang und in gewohnter Qualität ab 2024 in Einbeck hergestellt. Bereits während der COVID-Krise wurde die Wirtschaftlichkeit des Standortes intensiv geprüft und die Entscheidung getroffen den Status quo beizubehalten. Die weitere Verschlechterung der Rahmenbedingungen im Bereich Aufwand und fehlende Erholung der Absätze in den letzten Monaten haben zu dieser Entscheidung geführt. Es ist mit einer jährlichen Einsparung von Fixkosten in Höhe eines mittleren sechsstelligen Bereichs zu rechnen. Die genauen Auswirkungen auf das Ergebnis der Gesellschaft können noch nicht beziffert werden. Der Vorstand rechnet jedoch dauerhaft mit einem deutlich positiven Effekt. Martin Deutsch Vorstand Einbeck, 11. September 2023





Kontakt:

Martin Deutsch

