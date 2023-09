LVMH - Eine Aktie im Erholungsmodus

LVMH S.A. - WKN: 853292 - ISIN: FR0000121014 - Kurs: 740,600 € (XETRA)

Die Jahresgewinne der LVMH-Aktie sind in den letzten Monaten deutlich geschrumpft. Nachdem die Aktie Anfang des Jahres mit Notierungen von knapp 694 EUR ins Rennen geschickt wurde und in der Spitze bis auf über 900 EUR anzog, kostete ein Anteilschein am Freitag nur noch 740,60 EUR. Das einstige Plus von über 30 % ist auf nur noch ca. 7,50 % geschrumpft und noch besteht das Risiko, dass das Ende der aktuellen Abwärtsbewegung nicht erreicht ist. Gerade der mittelfristige Trend ist ungebrochen und eine Bodenformation ist derzeit noch nicht zu erkennen. Zudem hätte die Aktie auch mit Blick auf die nächsten größeren Unterstützungen weiteren Platz auf und unter 700 EUR.

Kurzfristiger Hoffnungsschimmer für die Bullen!

Kurzfristig scheint sich hingegen das Verkaufsinteresse etwas erschöpft zu haben. Bereits am Donnerstag ging den Bären die Puste aus und am Freitag konnte die Aktie 2,34 % zulegen. Im laufenden Abwärtstrend läuft damit eine kurzfristige Erholung und diese hätte weiteren Platz nach oben. Die nächste offensichtliche Widerstandszone beginnend ab ca. 768 EUR und zieht sich bis gut 785 EUR hin. Spätestens in diesem Preisbereich ist mit einem bärischen Comeback zu rechnen, zumindest wenn man im Abwärtstrend bleiben möchte. Setzen sich die Verkäufer durch, drohen neue Tiefs.

Auf der anderen Seite beginnt auch jede Bodenbildung irgendwann einmal mit einer Erholung. Der Unterschied gegenüber einer bärischen Trendfortsetzung besteht jedoch darin, dass neue Tiefs ausbleiben. Eine Entwicklung, die natürlich auch in der LVMH-Aktie möglich ist. Sollte sich dieses Szenario durchsetzen, wären wahrscheinlich Gewinne auf 820 EUR und später auch darüber hinaus möglich.

Fazit: Kurzfristig könnte die LVMH-Aktie weitere Erholungsgewinne erzielen. Die entscheidenden Herausforderung liegen jedoch noch vor der Aktie. Hervorzuheben ist dabei vor allen Dingen der Preisbereich um 770 EUR. Hier wäre zumindest ein bärischer Versuch einzuplanen, mit dem neue Tiefs bei ca. 694 EUR folgen können.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

LVMH S.A.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)