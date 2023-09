BASF - Aktie auf dem Weg zum Jahrestief!?

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 44,625 € (XETRA)

Im aktuellen Tauziehen der Bullen und Bären in der BASF-Aktie scheinen sich letztere nach und nach durchsetzen zu können. Nachdem die Aktie bereits am vergangenen Freitag unter den wichtigen Supportbereich bei 45 EUR zurückgefallen ist, gelang es weder gestern noch heute, den Ausbruch durch wieder anziehende Notierungen zu kontern. Ganz im Gegenteil. Immer wieder prallte der Kurs leicht oberhalb von 45 EUR nach unten ab und zum Zeitpunkt dieser Zeilen liegt die BASF-Aktie 0,92 % im Minus. Damit scheint man erneut den Supportbereich bei 44-43,50 EUR anlaufen zu wollen, den die Käufer noch am Freitag verteidigten.

Bullische Bemühungen reichen nicht aus!

Dabei war die Ausgangsbasis für die Käufer in der Aktie gar nicht so schlecht. Der Preisbereich von ca. 45 bis hin zu 44 EUR ist eine mittelfristig wichtige Unterstützung. Hier wurde die Aktie im März, aber auch im Mai gekauft. Lediglich im Juni gab es einen schnellen Rutsch unter diese Preiszone, der aber im Anschluss zum bärischen Fehlsignal mutierte.

Angesichts dieser Relevanz sollten die Käufer in der BASF-Aktie nicht abgeschrieben werden. Mit Ruhm bekleckern sich diese aktuell jedoch nicht, was zumindest kurzfristig zur Vorsicht mahnt. Sollten sich die Käufer am Ende aber doch durchsetzen, sind zunächst Gewinne auf 45/46 EUR und später wieder in Richtung 48 EUR möglich.

Für ein mittelfristig bullisches Comeback und die Chance auf einen echten Aufwärtstrend müsste jedoch der gesamte Preisbereich bis hin zum aktuellen Jahreshoch nachhaltig überwunden werden. Dies zeigt der mittelfristige Chart mehr als deutlich. Bereits seit Juli 2022 ist man in BASF um einen Turnaround bemüht, überzeugen kann man in diesem aber nicht. Damit besteht auf Sicht der nächsten Monate durchaus das Risiko, in Richtung 40 EUR durchgereicht zu werden.

Fazit: Angst und Hoffnung liegen in der BASF-Aktie dicht beisammen. Genau das führte in den vergangenen Monaten auch zu dieser Schaukelbörse. Am Ende ist man auf der Käuferseite aber nicht über mehr als zwischenzeitlich Erholungen hinausgekommen. Will man jetzt eine solche starten, müsste der Widerstandsbereich bei 45 EUR nachhaltig zurückerobert werden. Unterhalb von ca. 44 EUR könnte es hingegen zu weiteren Verkäufen und damit auch eine Beschleunigung im Abwärtstrend kommen.

BASF SE

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)