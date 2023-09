Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. (von Montega AG): Halten (zuvor: Ka...

^ Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Rock Tech Lithium Inc. Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc. ISIN: CA77273P2017 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 12.09.2023 Kursziel: 4,00 CAD (zuvor: 8,00 CAD) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA), Miguel Lago Mascato Feedback HIT: CEO bekräftigt enormes Potenzial als europäischer Lithium-Lieferant, Finanzierungsfrage des Konverters weiter offen Auf den Hamburger Investorentagen (HIT) präsentierte Rock Techs CEO Dirk Harbecke jüngst zum aktuellen Entwicklungsstand des Unternehmens und der Lithium-Konverter-Projekte. Wir haben vor diesem Hintergrund unsere Modellparameter in einigen Punkten aktualisiert. SOP: Als Zeitpunkt für den Produktionsstart in Guben nannte der Vorstand nun Ende Q1/26. Mercedes dürfte dann der größte Abnehmer sein. Mit dem OEM verfügt Rock Tech über eine Abnahmevereinbarung im Volumen von rund 1,5 Mrd. Euro über fünf Jahre. Allerdings wurde in der Präsentation für 2026 ein Umsatzvolumen von rund 40 Mio. Euro (ca. 60 Mio. CAD) avisiert, was bei einem kalkulierten Absatzpreis von rund 30.000 USD/t Lithiumhydroxid (LiOH) im ersten Produktionsjahr auf ein Absatzvolumen von Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27711.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °