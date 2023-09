ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt BMW auf 'Market-Perform' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW angesichts einer EU-Untersuchung wegen chinesischer E-Auto-Subventionen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Bedenken wegen chinesischer Konkurrenz könnten für europäische Autobauer etwas nachlassen, doch es gebe umgekehrt ein Vergeltungsrisiko, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Renault und Stellantis dürften als Massenmarkt-Hersteller besonders profitieren. Bei Volkswagen sei es komplizierter, denn die Wolfsburger wären von Gegenmaßnahmen am stärksten betroffen. Auch Premium-Hersteller seien schlechter dran./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 12:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 12:05 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------