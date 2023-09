NASDAQ 100: Eigentlich bullisch

Der US-amerikanische Technologieindex NASDAQ 100 schwankt seit nunmehr Mitte Juni dieses Jahres um die Hürde von 15.196 Punkten grob seitwärts und lässt mit eindeutigen Signalen auf sich warten. Allerdings zeigt die Kursentwicklung auch bullische Kursmuster, die in geraumer Zeit aller Wahrscheinlichkeit nach ein weiteres Kaufsignal hervorbringen.

In der Kursentwicklung seit Mitte Juni dieses Jahres zwischen den Marken von rund 14.500 und 15.900 Punkten lässt sich nach der vorausgegangenen Anstiegsphase diese Entwicklung als Konsolidierung interpretieren, größere Rücksetzer bzw. Pullbacks auf das Ausbruchsniveau des seit 2021 bestehenden Abwärtstrends gab es bislang nicht, was von relativer Stärke spricht.

Die aktuelle Entwicklung spielt sich in einem abwärts gerichteten Keil ab, der in dieser Konstellation als bullisches Kursmuster gewertet werden darf. Notierungen oberhalb von 15.655 Punkte würden eindeutige Hinweise auf einen Gipfelsturm bei 15.932 Punkten liefern. Ein weiteres Ziel darüber läge sogar an den Rekordständen aus Ende 2021 bei 16.764 Punkten.

Sollte allerdings der Bereich um 14.500 Punkten als Unterstützung wegfallen, käme es definitiv zu einem größeren Rücksetzer zunächst in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 13.915 Punkten, ein potenzielles Ziel darunter läge sogar um 13.357 Zählern. Technisch allerdings wird der bullische Keil samt einer Auflösung zur Oberseite favorisiert.