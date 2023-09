VOLKSWAGEN Vz. - Aktie bleibt angeschlagen, trotz Erholung!

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 109,600 € (XETRA)

Mitten in der Woche geht es in der Volkswagen-Aktie rund, zumindest Intraday. Nach einer leicht schwächeren Eröffnung zog der Aktienkurs ordentlich an, nachdem die Nachricht über die Ticker lief, dass die EU eine Untersuchung bezüglich subventionierter E-Autos aus China einleitet. Die damit verbundenen Gewinne sind jedoch ab bei 113,12 EUR in der VW-Aktie wieder verkauft worden. Aktuell liegt die Aktie aber immer noch komfortabel mit 0,44 % im Plus.

Nach dem Gapclose wieder abwärts?

Überraschend kommt diese Entwicklung nicht. Die Aktie war in den vergangenen Wochen spürbar unter die Räder geraten und leitete Ende letzter Woche ausgehend von 104,52 EUR eine Erholung ein. Der erste Widerstand in Form des Abwärtsgaps vom 1. September sorgte dann für die heutigen Intraday-Verkäufe ab dem Tageshoch. Die Aktie bleibt damit im bärischen Umfeld, zeigt hier kurzfristig aber immer noch Erholungstendenzen.

Mit Blick auf die kommenden Tage bzw. Wochen wird es in der Volkswagen-Aktie spannend. Die Käufer könnten versuchen, die Unterstützungen bis hin zum aktuellen September-Tief für eine Stabilisierung zu nutzen. Sofern es jedoch nicht zur vollständigen Bodenbildung kommt, wofür aktuell Kurse oberhalb von 113 bzw. 114,50 EUR nötig wären, bleibt das Risiko neuer Tiefs bestehen. Gerade auf mittelfristiger Ebene sind im Zuge des aktuellen Bärenmarktes auch Kurse im zweistelligen Preisbereich einzuplanen.

Fazit: Kurse in der Nähe zu 114,50 EUR bzw. zum heutigen Tageshoch bieten spekulative Chancen auf wieder fallende Notierungen. In den nächsten Tagen sollte jedoch mit einer gewissen Gegenwehr der Bullen gerechnet werden. Im Idealfall aber verlaufen sich diese im Sande und die Aktie macht anschließend ein neues Tief unterhalb von 104 EUR.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)