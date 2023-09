Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne trotz guter Daten - Arm-IPO im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt steuert am Donnerstag auf moderate Gewinne zu. Starke heimische Konjunkturdaten hatten zunächst wenig Einfluss auf die Kurse, obwohl sie in den kommende Woche anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed einfließen dürften.

Knapp eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den vortags schwächelnden Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 34 688 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 , der zu Wochenmitte etwas zugelegt hat, sieht IG 0,2 Prozent im Plus bei 15 383 Punkten.

Sowohl der Einzelhandelsumsatz als auch die Erzeugerpreise legten im August deutlicher zu als erwartet. Dagegen fiel der Anstieg bei den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe überraschend gering aus. Zuvor war die Zahl viermal in Folge rückläufig gewesen.

Unternehmensnachrichten waren am Donnerstag eher dünn gesät. Die Aufmerksamkeit der Anleger gilt vor allem dem Börsengang (IPO) des Chipdesigners Arm , dessen Technologie in praktisch allen Smartphones steckt. Den Ausgabepreis für die Papiere hatte der japanische Mischkonzern Softbank als Eigentümer am Mittwoch auf 51 US-Dollar festgesetzt. Er liegt damit am oberen Ende der Preisspanne von 47 bis 51 Dollar, woraus sich eine Bewertung von mehr als 54 Milliarden Dollar ergibt. Softbank will nach der Erstnotiz an der Tech-Börse Nasdaq weiter einen Anteil von rund 90 Prozent halten.

Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg hatte der japanische Mischkonzern, der Arm 2016 für 32 Milliarden Dollar gekauft und von der Börse genommen hatte, ursprünglich eine Gesamtbewertung von 60 bis 70 Milliarden Dollar angestrebt. Ein Verkauf an den Chipkonzern Nvidia war im vergangenen Jahr an Bedenken von Wettbewerbshütern und Arm-Kunden gescheitert.

"Sollten der Hype in Sachen Künstliche Intelligenz und die Nachfrage nach den Papieren des Konkurrenten Nvidia eine Indikation sein, kann sich wohl nur der glücklich schätzen, der die Aktien zum Ausgabepreis bekommen hat", schrieb Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Der erste Kurs dürfte deutlich darüber liegen, alles andere wäre schon eine faustdicke Überraschung."

Beim Informationstechnikkonzern HP Inc stand ein vorbörslicher Kursrückgang um 3,6 Prozent zu Buche. Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway des bekannten Investors Warren Buffett gab den Verkauf von rund 5,5 Millionen Aktien bekannt.

Dagegen legten die Aktien von AMC Entertainment um 7,8 Prozent zu. Der Kinobetreiber teilte mit, er habe sich durch die Ausgabe von 40 Millionen neuen Aktien frisches Kapital in Höhe von knapp 326 Millionen Dollar beschafft.

Erst nach der Schlussglocke an den US-Börsen präsentieren der Softwarehersteller Adobe und der Baukonzern Lennar Zahlen für das abgelaufene Quartal./gl/ngu