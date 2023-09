Trading-Chance Kering: Von Short auf Long drehen? Dieser Support könnte halten!

Werbung

Erst enttäuschen die Halbjahreszahlen, jetzt fliegt Kering auch noch aus dem Euro Stoxx 50. Aber genau das, diese Ballung von „bad news“, bietet die Chance, satte Short-Gewinne mitzunehmen und die Position zu drehen: Eine Trading-Chance Long.

Dass sich Luxus auch in Krisen gut verkauft, mag sein. Aber das Rekordhoch der Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns Kering liegt dennoch bereits zwei Jahre zurück. Gegenüber den Konkurrenten wie LVMH, Hermès und Richemont hinkte Kering zuletzt hinterher. Und das blieb auch im ersten Halbjahr so. Das Wachstum ist faktisch zum Erliegen gekommen, Gegenüber dem Vorjahr berichtete Kering Ende Juli einen Umsatzanstieg von mageren zwei Prozent, der operative Gewinn sank zugleich um drei Prozent.

Die "bad news" dürften langsam eingepreist sein

Die Top-Marke Gucci stagnierte, andere, kleinere Kering-Marken verloren teilweise sogar deutlich an Boden. Nur Yves Saint Laurent zeigte Umsatz- und Gewinnwachstum, aber dieser Bereich ist nicht groß genug, um die Zahlen des gesamten Konzerns positiv zu gestalten. Die Analysten liegen zwar mit ihren Kurszielen trotzdem noch deutlich über dem aktuellen Kurs, Kurszielsenkungen waren aber nach der Halbjahresbilanz, die am Abend des 27. Juli kam, dennoch reichlich zu beobachten.

Und jetzt wird Kering auch noch per kommenden Montag den europäischen Leitindex Euro Stoxx 50 verlassen müssen: Derzeit kommt es also dick … und die Anleger verkaufen seit Wochen wieder kräftig. Allerdings bietet eine solche Ballung negativer Faktoren auch eine Chance. Denn jetzt, nachdem der Abschied aus dem Euro Stoxx 50 seit Tagen bekannt und die Bilanz bereits über sechs Wochen alt ist, kann man vermuten, dass verkauft hat, wer verkaufen wollte. Jetzt könnten vor allem chart- und markttechnisch orientierte Trader dafür sorgen, dass die Aktie ihren Abwärtstrend fortsetzt. Das aber lässt eine Überlegung zu:

Eine massive Unterstützungszone ist nahe, die Bären könnten Eindeckungen beginnen

Bereits seit dem Frühjahr 2022 zeigt Kering eine hochvolatile Seitwärtsbewegung. Gerade erst hat der Kurs die markanten Zwischentiefs vom Juli sowie vom Dezember 2022 unterboten. Das gibt den Weg an die beiden wichtigsten unteren Umkehrpunkte der breiten Handelsspanne frei: Zunächst an das Tief vom Mai 2022 bei 432,75 Euro, danach an den tiefsten Punkt der Aktie seit 2020, das Oktober 2022-Tief bei 427,55 Euro. Aus markttechnischer Sicht ist die Aktie bereits überverkauft, diese beiden Unterstützungen sind bereits recht nahe gekommen, die untere Begrenzung des laufenden Abwärtstrendkanals wird diese Zone in Kürze kreuzen:

Warum sollten diejenigen, die seit längerer Zeit höchst gewinnbringend Short sind, nicht langsam beginnen, ihre leer verkauften Aktien einzudecken?

Quelle: marketmaker pp4

Das Schließen von Leerverkaufs-Positionen (i.e. Short-Positionen) erfordert, die vorher leer verkaufen Aktien zu kaufen, sprich: Wenn die Bären eindecken, zieht das die Aktie höher. Und wenn sich das in einer markanten Unterstützungszone abspielt, bringt das dann auch bullische Trader ins Spiel, die knapp über solchen Unterstützungen, die das Platzieren eines engen Stop Loss ermöglichen, zugreifen. Das bereits jetzt anzugehen, wäre allemal einen Gedanken wert.

Vor sieben Monaten hatten wir an dieser Stelle ein Short-Zertifikat auf die Kering-Aktie vorgestellt (am 15. Februar 2022, die alte WKN lautete HR78R6, die Position ist derzeit über 50% im Plus). Diesen Gewinn mitzunehmen und einen Long-Trade zu starten, den man mit ein wenig „Rangierabstand“ unter dieser jetzt in den Fokus geratenen Unterstützungszone absichert, wäre also zu überlegen. Hierzu:

Seitenwechsel auf Long knapp über einer entscheidenden Unterstützungszone

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 298,206 Euro derzeit einen Hebel von 2,86 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 415 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 11,55 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Kering-Aktie lautet HW78L9.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 464,40 Euro, 474,30 Euro, 522,00 Euro, 531,82 Euro

Unterstützungen: 432,75 Euro, 427,55 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Kering

Basiswert Kering WKN HW78L9 ISIN DE000HW78L90 Basispreis 298,206 Euro K.O.-Schwelle 298,206 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 2,86 Stop Loss Zertifikat 11,55 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

