VONOVIA - Keiner will verkaufen!

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 22,910 € (XETRA)

Bereits Anfang der Woche erreichte die Vonovia-Aktie einen zentralen Widerstandsbereich der letzten Monate. Die Ende März begonnene Erholung bildete einen flachen Aufwärtstrend aus, dessen oberer Trenddeckel am Montag erreicht wurde. Intraday kam es hier bereits zu leichten Verkäufen, richtig durchsetzen konnten sich die Bären bis dato aber noch nicht. Direkt unterhalb des Widerstands bewegt sich der Aktienkurs in dieser Woche seitwärts.

Beschleunigt sich die Rally?

Mit dem Test des oberen Trenddeckels musste die Frage gestellt werden, ob die Aktie zu teuer ist. Falls ja, besteht das Risiko einer Korrektur, wobei der Kurs problemlos in Richtung 20,50 EUR zurückfallen könnte. Käme es sogar zum Test der unteren Trendlinie, wären Abgaben auf 19 EUR einzuplanen.

Dank der Kursentwicklung in den vergangenen Tagen wissen wir jedoch, dass sich die Aktie erstaunlich gut im oberen Widerstandsbereich halten kann. Damit besteht die Hoffnung, zumindest kurzfristig noch einmal ein neues Hoch zu erreichen. Mit einem solchen sollte man jedoch genau hinschauen. Wird diese schnell wieder verkauft, dürfte das Korrekturszenario aktiviert werden. Erst wenn es zu nachhaltigen Notierungen auf und oberhalb von 24/23 EUR kommt, steigt die Chance auf eine Rallybeschleunigung. Im Rahmen einer solchen sprechen wir von Zielen um 26 EUR.

Fazit: In der Vonovia-Aktie steht in diesen Tagen eine wichtige Entscheidung an. Der kurzfristige Aufwärtstrend könnte korrigiert werden. Ein Rückfall unter ca. 22,30 EUR würde dies unterstreichen. Auch ein Fehlausbruch über 23,60 EUR gehört zu den Mustern, die Investoren jetzt nicht sehen wollen. Diese hoffen weiterhin auf eine Etablierung von Kursen außerhalb des bisher federführenden Trendkanals. Eine Entwicklung, die auch dank der relativen Stärke seit Wochenbeginn leicht zugenommen hat.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Vonovia SE

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)