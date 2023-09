Nordex: Aufträge haben Momentum zur Folge!

In windsicheren Gebieten ist die Stromproduktion mit Windturbinen konkurrenzlos günstig. Weiters schiebt der Umbau der Energieversorgung hin zur Klima-Neutralität den Sektor an. Hausgemachte Probleme im Sektor führen dazu, dass die Turbinenhersteller kaum Gewinne machen. Alle zwei bis drei Jahre bringen die Hersteller eine neue größere, schnellere und leistungsstärkere Windturbine auf den Markt. Weil die Turbinen immer größer werden, muss für jede neue Anlage eine neue Fertigungslinie und in vielen Fällen sogar eine neue Fabrik gebaut werden. Summa summarum herrscht aber an Aufträgen kein Mangel und so konnte Nordex wieder einen Großauftrag aus Spanien an Land ziehen. Der letzte Großauftrag aus Kanada ist noch nicht lange her und konnte den Kurs deutlich nach oben treiben.

Zum Chart

Der harte Konkurrenzkampf der Windanlagenbauer spiegelt sich auch in den Aktienkursen wider. Im Falle von Nordex wurde das All Time High bereits Mitte Dezember 2015 bei 29,65 Euro markiert. Das partielle Tief, hervorgerufen durch die Coronakrise Anfang 2020, hatte einen Kurssturz bis auf das Kursniveau bei 4,85 Euro am 23. März 2020 zur Folge. Auch die Erholung bis Anfang April 2021 mutierte in eine Abwärtssequenz. Die Einschätzung der Marktteilnehmer, dass der Ukrainekrieg der Transformation der europäischen Energieversorgung Rückenwind verleiht, war nur von kurzer Dauer. Der Kurs schwächelte bis zur Bildung eines Doppelbodens in der Zeit von Anfang Juli 2022 bis Mitte November 2022. Er markiert die Trendwende von einer fallenden Sequenz hin zu einem seitwärts gerichteten Chartbild. Aktuell ist ein Kursanstieg auf Basis der Verteidigung der gewichtigen Supportzone bei 10,55 Euro im Gange. Trotz der durchwachsenen Konkurrenzsituation will der Kurs von Nordex nach oben und steht vor dem Test des Widerstandes bei 12,93 Euro. Die positive Stimmung durch die energiepolitischen Vorgaben überwiegt zurzeit.