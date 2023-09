Dax Chartanalyse 18.09.2023: Bullenfalle EZB-Entscheid?

Widerstand: 16.000 16.400 Unterstützung: 15.805 15.590

Rückblick:

Der Index setzte am Freitag die Erholung vom Vortag nach dem EZB-Entscheid weiter fort und kletterte in die Nähe der entscheidenden Widerstandszone auf der Oberseite im Bereich der 16.000 Punkte-Marke. An dieser Chartmarke wurden die Käufer allerdings in die Schranken verwiesen und der Index ging unterhalb von 15.900 Punkten aus dem Handel - ein erstes Warnsignal für die Käufer.

Ausblick:

Nach einer leicht schwächeren Eröffnung setzt der Index heute in den unteren 15.800er Bereich zurück und schließt die Eröffnungskurslücke vom vergangenen Freitag. Die Euphorie nach den EZB-Kommentaren im Umfeld der Zinserhöhung am vergangenen Donnerstag könnte sich nun zügig als Bullenfalle entpuppen. Ein Stundenschluss unter 15.800 Punkten wäre bärisch zu interpretieren und sollte Anschlussorders auf der Unterseite Richtung 15.590 Punkte, potenziell deutlich tiefer, nach sich ziehen.

