Puma: Weiter in Bodenbildungsphase

Die Abwärtstrendphase aus dem Zeitraum zwischen November 2021 und November 2022 ist vorbei, zu Beginn dieses Jahres gelang es auch den dazugehörigen Abwärtstrend zu überwinden, allerdings nicht über den EMA 200 bei derzeit 65,43 Euro anzusteigen. Es herrscht praktisch eine Seitwärtsphase und damit eine volatile Bodenbildung. Erst wenn die dazugehörigen Triggermarken für einen erfolgreichen Abschluss überwunden werden, kann von einem echten Trendwechsel gesprochen werden, der zudem mittelfristiger Natur sein dürfte und auf Sicht der nächsten Monate eine konstante Kursentwicklung herbeiführen dürfte.

Triggerniveau 65 EUR

Um zumindest die Chance für einen Anstieg an die Jahreshochs bei 67,34 Euro zu erlangen, muss zwingend der 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 65,43 Euro auf Wochenschlusskursbasis überwunden werden. Nur dieses Szenario ergäbe im weiteren Verlauf die Chance auf Beendigung der seit November 2022 anhaltenden Bodenbildungsphase mit anschließendem Aufwärtspotenzial an rund 80,00 Euro. Trotzdem kann zuvor eine Konsolidierung zurück auf das Unterstützungsniveau um 57,48 Euro nicht ausgeschlossen werden, wo Puma allerdings auch schon wieder zur Oberseite abdrehen sollte. Misslingt nämlich an dieser Stelle eine Stabilisierung, dürfte die Aktie weiter auf 55,00 Euro und darunter in den Bereich von 51,36 Euro durchgereicht werden.