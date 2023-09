ARC Resources meldet Dividende

Der kanadische Energiekonzern ARC Resources Ltd. (ISIN: CA00208D4084, TSE: ARX) zahlt eine unveränderte vierteljährliche Dividende in Höhe von 17 kanadischen Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre. Die Ausschüttung erfolgt am 16. Oktober 2023 (Record date: 29. September 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,68 CAD ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs in Höhe von 21,47 CAD (Stand: 18. September 2023) 3,17 Prozent. Im Juni 2023 wurde die vierteljährliche Dividende von 15 auf 17 Cents angehoben.

ARC Resources hat seinen Firmensitz in Calgary, Kanada. Der Konzern ist in der Öl- und Gasproduktion tätig. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 278,9 Mio. CAD nach einem Gewinn von 762,9 Mio. CAD im Jahr zuvor, wie am 2. August 2023 berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2023 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 17,64 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 13,17 Mrd. CAD (Stand: 18. September 2023).

Redaktion MyDividends.de