BioNTech – Neuer Coronaimpfstoff wirkt noch nicht

Zahlreichen Meldungen zufolge sind die beiden Minister Christian Lindner und Boris Pistorius positiv auf Corona getestet worden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich gestern eine Auffrischung geholt und rät vor allem Menschen über 60 und solchen mit Risikofaktoren es ihm gleichzutun. „Insgesamt werden wir in diesem Herbst wieder sehr viele Fälle einer Corona-Infektion haben“, sagte der Lauterbach. Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland ist zuletzt deutlich gestiegen. Bei der Hälfte der Bundesländer ist die 7-Tage-Inzidenz bereits zweistellig. Seit Montag gibt es den gegen neue Virusvarianten angepassten Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Damit hat das Duo wieder einmal die Nase vorn, denn Konkurrent Moderna hat noch keine Zulassung für den angepassten Corona-Impfstoff. Dem Aktienkurs von BioNTech gab dies zuletzt dennoch keine Impulse. Vielmehr verlor die Aktie seit Ende August über 12 Prozent. Ist der Boden nun gefunden?

Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Refinitiv mittelfristig positiv gestimmt. Ende des zweiten Quartals verfügte BioNTech nach eigenen Angaben über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von 16,8 Milliarden Euro. Dies enspricht rund zwei Drittel der Marktkapitalisierung von aktuell 24,4 Milliarden Euro. Im zurückliegenden Quartal verbuchte der Biotechkonzern überraschend einen Verlust. Hintergrund waren hohe Abschreibungen auf Impfstoffe die abgelaufen sind oder deren Ablaufdatum kurz bevor stand. Auf Jahressicht wird dennoch weiterhin mit einem Gewinn gerechnet. Angesichts der stark rückläufigen Umsätze bei Corona-Impfstoffen wurden die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie im operativen Bereich dennoch leicht reduziert.

Aus den Einnahmen des Corona-Impfstoffs finanziert BioNTech eine Reihe weiterer Forschungsprojekte. Der Fokus liegt unter anderem auf Mittel gegen Krebs. Ein Großteil davon befindet sich jedoch erst in Phase I oder Phase II. Bis zur Zulassung dauert als noch eine Weile. Negative Studienergebnisse könnten die Aktie weiter unter Druck setzen.

Chart: BioNTech

Widerstandsmarken: 111,70/115,00/116,80/125,65/136,25/142,85 USD

Unterstützungsmarke: 97,85/101,45/104,85/108,45 USD

Die Aktie bildete von Mitte Dezember 2022 bis Ende Mai 2023 einen Abwärtstrend und drehte anschließend in eine Seitwärtsbewegung zwischen 101,45 und 116,80 USD. In den zurückliegenden sechs Wochen wurden die Begrenzungen mehrfach verletzt. Zunächst sackte die Aktie kurzzeitig unter die Marke von 101,45 USD. Es folgte eine dynamische Gegenbewegung, die das Papier für knapp drei Woche über die Obergrenze der Bandbreite von 116,80 USD schob. Nun befindet sich die Aktie wieder in der Mitte der Range und testet aktuell die Unterstützungsmarke bei 108,45 USD. Sinkt die Aktie unter die 38,2%-Retracementlinie droht ein Rücksetzer bis in die Unterstützungszone bei 101,45/104,85 USD. RSI und MACD signalisieren noch keine Trendwende. Kaufsignale zeigen sich frühestens oberhalb von 116,80 USD. In diesem Fall könnte das jüngste Hoch bei 125,65 USD schnell wieder in greifbare Nähe rücken.

BioNTech in US-Dollar; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum:30.08.2022 – 19.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

BioNTech in US-Dollar; Wochenchart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 14.10.2020 (Börsenstart) – 19.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert die Aktie bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Die Indexzertifikate auf den Global Anti Virus Health Index und den European Biotech Index bieten Anlegern die Möglichkeit das Risiko zu diversifizieren. Der Global Anti Virus Health Net Return Index bildet die Kursentwicklung von bis zu 20 Unternehmen ab, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen dazu beitragen, eine Ausbreitung übertragbarer Viruserkrankungen einzudämmen. Im European Biotech Index sind die 30 größten börsennotierten Biotech-Konzerne Europas in einem Index zusammengefasst. Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

* währungsgesichert; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.09.2023; 12:25 Uhr

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.09.2023: 12:30 Uhr

Turbo Bull Open End Optionsschein auf BioNTech für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.09.2023; 12:30 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf BioNTech für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.09.2023; 12:30 Uhr

