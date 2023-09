HOCHTIEF - Highflyer-Aktie vor tiefem Fall?

HOCHTIEF AG - WKN: 607000 - ISIN: DE0006070006 - Kurs: 97,700 € (XETRA)

Wer hätte gedacht, dass die Aktien eines Bau- und Infrastrukturunternehmens so durch die Decke gehen können. In diesem Jahr verteuerte sich die Hochtief-Aktie um knapp 90 %, wobei nicht nur die Rendite, sondern auch die Dynamik der damit verbundenen Kaufwelle überzeugte. In nur wenigen Monaten konnten so sämtliche Notierungen der letzten drei Jahre überboten werden und die Aktie war am Hoch so teuer wie zuletzt im Februar 2020.

Geht die Rally weiter?

Wie wichtig diese Entwicklung sein könnte, zeigt der langfristige Chart. In der Aktie könnte ein riesiger Doppelboden vollendet worden sein. Das Minimalziel dessen liegt im Bereich von 139 EUR, das Normalziel sogar jenseits von 180 EUR. Anlegern in der Hochtief-Aktie würden also weiterhin goldene Zeiten bevorstehen, wenn die entsprechenden Kursziele abgearbeitet werden.

Auf dem Weg zu diesen Zielen sollten aber auf alle Fälle größere Konsolidierungen und Korrekturen eingeplant werden. Es könnte ein Fehler sein, die dabei aufkommende Volatilität zu unterschätzen. Auch dies zeigt der langfristige Chart. Die Aktie ist in den vergangenen Jahren immer sehr dynamisch unterwegs gewesen. Dies trifft sowohl auf Rallys, aber eben auch auf Konsolidierungen und Korrekturen zu. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Rückfall auf 82 bis ca. 73 EUR problemlos möglich.

Mit Blick auf ein solches Korrekturrisiko kommen wir auch gleich zur grundlegenden Problematik. Alternativ zum Doppelboden besteht die Gefahr eines bullischen Fehlausbruchs. In diesem Fall dürfte nicht nur die angesprochene Konsolidierung und Korrektur in Richtung 73 EUR, sondern sogar ein neuer Abwärtstrend folgen. Dabei müssten auch Kurse bei 62,50 EUR oder sogar wieder bei 52,50-44 EUR eingeplant werden. Kurzum, die gesamte Rally könnte komplett wieder abverkauft werden und die Aktie bildet anstatt eines neuen Bullenmarktes eine große Range zwischen ca. 90 EUR auf der Oberseite und 44 EUR auf der Unterseite aus.

Kurzfristig ist Vorsicht geboten

Mit Blick auf das große Chartbild hat sich die Lage in der Hochtief-Aktie zwar verbessert, kurzfristig befindet sich diese aber in einer schwierigen Situation. Ist die Rally zu weit gelaufen? Die Gefahr besteht in meinen Augen. Sollte es zu einer Korrektur kommen, könnten die Kurse in den nächsten Wochen auf 94 bis ca. 90 EUR nachgeben.

Fazit: Zusammenfassend ist die Hochtief-Aktie in meinen Augen aktuell maximal eine Halteposition. Selbst auf kurzfristiger Ebene müsste man mit einer Konsolidierung oder gar Korrektur rechnen und da die Aktie in den vergangenen Jahren immer sehr volatil unterwegs gewesen ist, kann es dabei schnell zu einem Rutsch in Richtung 90 EUR kommen. Eine solche Korrektur hingegen bietet wieder neue Chancen, sich auf der Käuferseite zu engagieren. Eile ist jetzt, knapp unterhalb des Jahreshochs, nicht geboten.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

HOCHTIEF AG

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)