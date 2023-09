NIKOLA - Die Aktien-Party geht weiter!

Nikola Corp - WKN: A2P4A9 - ISIN: US6541101050 - Kurs: 1,590 $ (Nasdaq)

Kurz vor dem Wochenende kam es in der Nikola-Aktie am Freitag doch noch zu Gewinnmitnahmen und die Aktie ging nur mit einem kleinen Plus aus dem Handel. Nachdem gestern früh feststand, dass es über das Wochenende keine neuen News gegeben hat, machten die Käufer damit weiter, womit sie am vergangenen Donnerstag begonnen haben. Die Aktie wurde ordentlich gekauft und der Kurs stieg um 37,73 % (Tradegate) auf 1,504 EUR an. Auslöser dieser Rally war letzte Woche die Meldung, dass Nikola endlich beginnen wird, Fahrzeuge auszuliefern.

Fundamentaler Background oder Luftnummer?

Mit Blick auf die kommenden Wochen bin ich gespannt, in welche Richtung sich die Sache in der Nikola-Aktie entwickelt. Angesichts der dramatischen Verluste seit Börsennotiz darf oder vielleicht muss man sogar skeptisch sein. Gerüchte, Ankündigungen und sonstige News gab es auch in den vergangenen Monaten genügend, am Ende aber entpuppte sich alles als „heiße Luft“.

Inwieweit dies jetzt anders sein wird, bleibt abzuwarten. Nach den gestrigen Kursgewinnen läuft die Aktie jetzt auf den nächsten Widerstandsbereich um 1,75-2,25 EUR zu. Dies wäre die mögliche Zielzone für die aktuelle Kaufwelle, während der Kurs auf der anderen Seite weder eine Topbildung vollziehen noch auf ein neues Septembertief zurückfallen sollte.

Fazit: Charttechnisch dominieren die Käufer das Geschehen in der Nikola-Aktie. In diesem Umfeld könnten kurzfristig weitere Gewinne folgen. Wer die Aktie erst jetzt für sich entdeckt, sollte sich jedoch der Risiken bewusst sein. Die Aktie ist sehr volatil unterwegs und Konsolidierungen/Korrekturen könnten problemlos zu Notierungen bei 1 EUR und tiefer führen. Darüber hinaus bleibt auch das systematische Risiko bestehen, welches die Aktie schon seit Jahren begleitet.

