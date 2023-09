TAG Immobilien - An nächster Schlüsselzone

Anfang Juli diskutierten wir eine Bodenbildung im Verlauf der Aktie von TAG Tegernsee (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 4. Juli). Seither konnte der Immobilientitel aus dem durch die Kurstiefs bei 5,37/5,41 EUR definierten Doppelboden lehrbuchmäßig Kapital schlagen. Mittlerweile gelang sogar der Sprung über den seit November 2021 bestehenden Baissetrend (akt. bei 10,28 EUR). Damit hat das Papier unser damaliges Kursziel „wieder zweistellige Notierungen“ in Rekordtempo erreicht. Geht da noch mehr? Das hängt vermutlich am nächsten charttechnischen Signalgeber. Als solchen definieren wir die horizontalen Hürden bei rund 11,30 EUR (siehe Chart). Rein rechnerisch lässt das Anschlusspotenzial von rund 3,60 EUR aus dem angeführten Doppelboden darauf hoffen, doch können charttechnisch motivierte Anlegerinnen und Anleger einen wirklichen Ausbruch abwarten. Zusätzlicher Rückenwind kommt von Seiten des trendfolgenden MACD, der im Sommer auf Monatsbasis ein neues Einstiegssignal generiert hat. Im Erfolgsfall definiert die Abwärtskurslücke bei 13,73/14,09 EUR das nächste Anlaufziel. Zur Absicherung der bisher aufgelaufenen Kursgewinne bietet sich indes die o. g. Kurslücke als Stop-Loss an.

TAG Immobilien (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart TAG Immobilien

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.