Kartellbehörde Italiens knöpft sich Marktführer Ryanair vor

Rom (Reuters) - Der Billigflieger Ryanair gerät wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung ins Visier der Kartellbehörde in Italien.

Die italienische Wettbewerbsbehörde ICA teilte am Mittwoch in Rom mit, sie habe eine Untersuchung aus diesem Grund eingeleitet. Ryanair stehe als Marktführer in Italien unter dem Verdacht, seine Dominanz zur Ausweitung seiner Marktmacht im Geschäft mit Übernachtungen und Autovermietungen auszunutzen. Benachteiligt seien Reisebüros, da die Airline diesen keine Buchungen von Flugtickets über die Ryanair-Webstite gestattet und die Reisebüros so keine Zusatzdienstleistungen anbieten können.

Rynair war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Die ICA hatte im Dezember bereits eine Untersuchung zu möglichen Preisabsprachen der Billigflieger Ryanair, Easyjet und Wizz Air zu Sizilienflügen über Weihnachten eingeleitet. Die italienische Regierung hatte im August ein Dekret zur Begrenzung der Flugpreise vom Festland zu den Inseln Sardinien und Sizilien verabschiedet. Eine zunächst geplante Obergrenze wird jedoch nicht eingeführt, nachdem Ryanair die Regel bei der Europäischen Kommission als unzulässigen Eingriff in die freie Preisgestaltung angefochten hatte. Künftig soll die Kartellbehörde eingreifen, sobald die Ticketpreise mehr als 200 Prozent über dem Durchschnittspreis liegen.

