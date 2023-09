MICROSOFT - Aktie vor Verkaufswelle?

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 328,650 $ (Nasdaq)

Die Microsoft-Aktie startete nach einem Tief bei 213,43 USD am 4. November 2022 zu einer rasanten Rally. Ab einem Korrekturtief bei 219,35 USD vom 6. Januar lief diese Rally in einem Trendkanal ab und führte die Aktie am 18. Juli 2023 auf das aktuelle Allzeithoch bei 366,78 USD.

Nach diesem Allzeithoch fiel der Aktienkurs deutlich ab und fiel aus dem Aufwärtstrendkanal seit Januar 2023 nach unten heraus. Nach einem Tief bei 311,55 USD setzte allerdings eine Erholung ein, welche den Wert bis nahe an das log. 61,8%- Retracement der Abwärtsbewegung führte. Er kletterte auf ein Hoch bei 340,86 USD, blieb dabei aber im Wesentlichen unterhalb des Aufwärtstrendkanals.

Seit 14. September gibt der Aktienkurs wieder etwas nach. Inzwischen notiert die Microsoft-Aktie wieder leicht unter dem EMA50.

Mein Kollege Oliver Baron hat sich gestern in seinem Artikel „MICROSOFT - Lohnt es sich, die Aktie wegen der Dividende zu kaufen?“ näher mit der Dividendenpolitik von Microsoft beschäftigt.

Weitere Abgaben drohen

Sollte sich der knappe Rückfall unter den EMA50 bestätigen, würde eine neue Verkaufswelle in Richtung 301,38 USD und damit an das log. 38,2%-Retracement der Rally ab Januar 2023 oder sogar an in Richtung 289,53 USD und damit in das noch offene Gap vom 26. April drohen.

Eine Rückkehr über den EMA50 bei 329,35 USD wäre ein kleines Kaufsignal und würde einen Anstieg in Richtung 340,86 oder sogar 349,67 USD ermöglichen. Erst ein Ausbruch über 349,67 USD würde zu einem größeren Kaufsignal führen und einen Anstieg an das Allzeithoch und darüber hinaus ermöglichen.

Fazit: Die Bullen befinden sich kurzfristig in einer schwierigen Lage in der Microsoft-Aktie.

Microsoft-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)