PELOTON - Tief gefallen, aber auch schon tief genug?

Peloton Interactive Inc. - WKN: A2PR0M - ISIN: US70614W1009 - Kurs: 4,800 $ (Nasdaq)

Strategisch betrachtet ist die Peloton-Aktie in einer extrem schwierigen Situation. Damit meine ich noch nicht einmal die fundamentale Entwicklung. Bereits charttechnisch wird deutlich, welche Extreme sich hier in den vergangenen drei Jahren abgespielt haben. Nach dem Börsengang und der anschließenden Corona-Krise zog der Aktienkurs von 20 USD auf über 150 USD an, nur um dann im wahrsten Sinne des Wortes abzustürzen. Erst im vergangenen September/Oktober fand sich in der Peloton-Aktie genug Kaufinteresse, um eine mittelfristige Stabilisierung einzuleiten. Der damals interessierende Kaufbereich von 8 bis ca. 7 USD war jedoch weit von den alten Hochs entfernt. Aber auch dieser Preisbereich ist mittlerweile Geschichte, denn die Aktie ging gestern mit einem Schlusskurs von 4,80 USD aus dem Handel.

Kein Land in Sicht?

Der Blick nach vorne gestaltet sich dementsprechend düster. Mit Blick auf die aktuellen Strukturen und den gescheiterten Bodenbildungsprozess um 7 USD wurden bärische Kursziele bei 4,15 USD und sogar im Bereich von 3 USD aktiviert. Da sich den Verkäufern zudem keine horizontalen Unterstützungen mehr entgegenstellen, bleibt abzuwarten, ob man sich überhaupt auf diesem Niveau wird stabilisieren können.

Vielleicht war es dieses Szenario, welches Trademate-Experte Alexander Paulus am 1. September zu einem Shorttrade veranlasst hat. Aktuell befindet sich der Trade noch im Depot, aber mit einem Plus von über 300 % auf den Knock-out-Optionsschein im Rücken erscheinen Teilgewinnmitnahmen durchaus attraktiv, auch wenn es aus charttechnischer Sicht noch keinen Anhaltspunkt für einen Boden gibt.

Fazit: Die Bären dominieren das Kursgeschehen in der Peloton-Aktie und momentan ist nicht zu erkennen, dass sich dies mittelfristig ändern wird. Temporäre Erholungen sind in diesem Umfeld zwar problemlos möglich, ohne eine vollständige Bodenbildung sollte jedoch mit weiteren Abgaben in Richtung 3 USD gerechnet werden Zudem bereitet die fundamentale Seite Sorgen. Im stock3-Score kommt die Aktie auf extrem schlechte 1 %!

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)