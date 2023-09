TJX Companies kündigt Dividende an

Die amerikanische Einzelhandelskette The TJX Companies Inc. (ISIN: US8725401090, NYSE: TJX) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,3325 US-Dollar je Aktie an die Investoren ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 30. November 2023 (Record date: 9. November 2023).

Auf das Gesamtjahr gerechnet werden 1,33 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 91,01 US-Dollar (Stand: 19. September 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,46 Prozent. Ende März 2023 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um rund 13 Prozent.

TJX, mit Hauptsitz in Framingham, Massachusetts, verkauft Waren aus der Bekleidungs- und Haushaltswarenindustrie zu Discountpreisen. Zu den Marken von TJX zählen u. a. T.J. Maxx oder auch Marshalls. Insgesamt gibt es derzeit rund 4.884 Läden weltweit. Im zweiten Quartal (29. Juli) des Fiskaljahres 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz von 12,76 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 11,84 Mrd. US-Dollar), wie am 16. August 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 989 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 810 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 14,33 Prozent im Plus (Stand: 19. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 105,19 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de