Karriereende mit 92 Jahren - Medienmogul Rupert Murdoch tritt ab

London (Reuters) - Medienmogul Rupert Murdoch tritt als Vorsitzender von Fox und News Corp zurück und beendet damit eine mehr als sieben Jahrzehnte lange Karriere.

Der 92-Jährige übergibt den Staffelstab an seinen Sohn Lachlan Murdoch, wie am Donnerstag bekannt wurde. Dieser werde alleiniger Vorsitzender von News Corp und weiterhin Vorsitzender und CEO von Fox sein, teilten beide Unternehmen mit. "Wir haben jeden Grund, für die nächsten Jahre optimistisch zu sein", heißt es in einem Brief von Murdoch Senior an die Beschäftigten. "Unsere Möglichkeiten übertreffen bei weitem unsere geschäftlichen Herausforderungen." Beide Firmen Fox und News Corp seien "bei robuster Gesundheit - so wie ich." Der Kampf um die Meinungsfreiheit und letztlich um die Freiheit der Gedanken sei noch nie so intensiv wie heute.

Murdoch hat ein Medienimperium geschaffen, das sich von Australien bis in die USA erstreckt. Der Manager hatte vor einiger Zeit beschlossen Fox und News Corp. doch nicht zu fusionieren. Murdoch, der an beiden Firmen fast die Mehrheit hält, wird zum "Chairman Emeritus" beider Unternehmen ernannt.

(Bericht von Aditya Soni, Muvija M, Michael Holden und Andrew MacAskill, Klaus Lauer; redigiert von Hans Seidenstücker - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)