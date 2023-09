PORSCHE AG - Heftiger Abwärtstrend geht in die Verlängerung

Porsche AG Vz - WKN: PAG911 - ISIN: DE000PAG9113 - Kurs: 92,480 € (XETRA)

Die bärische Trendwende kam bei der Porsche-Aktie mit der Ausbildung eines großen Doppeltops, das den Anstieg seit dem Tief nach der Erstnotiz bei 81,00 EUR vorerst beendete und die Aktie in die Gegenrichtung fallen ließ. Mit Unterschreiten der Unterstützung bei 107,20 EUR wurde das Trendwendemuster Mitte August aktiviert und das zugehörige, in der letzten Analyse ermittelte Kursziel bei 93,75 EUR am Dienstag dieser Woche erreicht.

Nur noch eine Unterstützung und ein Kursziel vor dem "Allzeittief"

Allerdings hielten sich die Verkäufer dort nicht lange auf, sondern sorgten mit dem heutigen Abwärtsgap auch für den Bruch dieser Marke. Damit könnte der Abverkauf jetzt direkt bis an die Unterstützung bei 91,00 EUR führen. Sollte an dieser Stelle eine Erholung ausbleiben, könnte der Kursrutsch an das Kurszielgebiet um 86,00 - 87,50 EUR reichen. Selbst ein Einbruch an den bisherigen Tiefstkurs bei 81,00 EUR wäre mittelfristig nicht mehr ausgeschlossen.

Von einer Erholung oder gar Trendwende ist die Porsche-Aktie weit entfernt. Eine erste Chance auf eine kurzfristige Gegenbewegung ergäbe sich bei einem Wiedereintritt in den steilen Abwärtstrendkanal auf Höhe von rund 96,00 EUR. Selbst in diesem Fall könnte bereits bei 99,00 EUR der nächste Verkaufsimpuls einsetzen.

PorscheVZ-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)