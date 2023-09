Trading-Chance AMD: Die Aktie rutscht über die Klippe

Werbung

AMD gehört zu den Chipherstellern, denen man im Frühjahr im Zuge des „KI-Hypes“ ein gewaltiges Wachstumspotenzial zugeschrieben hatte. Doch schon seit Juni blättert der Lack sukzessiv ab, die AMD-Aktie ist in einen Abwärtstrend geraten und droht aktuell, eine charttechnische Schlüsselzone zu durchbrechen: Eine Trading-Chance Short.

Advanced Micro Devices (kurz AMD) ist eine der Ikonen der Chipindustrie. Was aber nicht verhindern konnte, dass der Gewinn 2022 kräftig unter Druck kam. Das war die Folge des vorherigen Chip-Booms und der daraus resultierenden Lieferengpässe als Spätfolge der Corona-Krise. Die Kunden bestellten wie wild, bauten wieder größere Lagerbestände auf … und jetzt werden diese Bestände abgebaut, während zugleich der Konsum schwächelt. Die Folge für AMD: Im zweiten Quartal war der Umsatz zum Vorjahr um 18 Prozent zurückgegangen, der Gewinn pro Aktie hatte sich beinahe halbiert. Aber was ist mit „KI“?

Der Hype hat sich nicht lange halten können

Mit der Bilanz des Chip- und Grafikkartenspezialisten Nvidia entstand Ende Mai eine wilde Kaufwelle, die alles erfasste, was möglicherweise von einem Boom der KI, d.h. der künstlichen Intelligenz, profitieren könnte. AMD fertigt Chips, die in diesem Bereich gut einsetzbar sind, also schoss auch diese Aktie nach oben. Aber der nachfolgende Chart zeigt, dass die Aktie mittlerweile sogar tiefer notiert als zu Beginn dieser Kaufwelle Ende Mai. Der Grund:

Wie so oft bei „Hypes“ hatte man nur die Chancen, nicht aber die Kosten und die Risiken sehen wollen. Wird sich „KI“ durchsetzen? Wenn ja, welche Unternehmen werden am Ende wirklich profitieren? Und wie lange würde es dauern, bis die hohen Investitionen durch steigende Gewinne ausgeglichen sind? Mit der Zeit begann man, auch über diese Aspekte nachzudenken … und bei AMD die Gewinne mitzunehmen, solange sie noch da sind. Denn ohne „KI“ bleibt nur das Szenario einer bislang weiterhin - und damit länger als zu Jahresbeginn erwartet - schwachen Nachfrage und gedrückter Gewinne. Noch hält sich das Minus gegenüber dem Jahreshoch zwar in Grenzen. Aber der Chart zeigt, dass sich das jetzt ändern könnte, denn:

Eine Schlüssel-Supportzone ist dabei zu brechen

Wir sehen hier, dass die AMD-Aktie gerade dabei ist, die runde Marke von 100 US-Dollar zu brechen, die der Kurs in den vergangenen Wochen bereits zweimal getestet hatte und jeweils hatte halten können. Der Vorteil, den das Bären-Lager derzeit hat, liegt in dem seit Juli laufenden und zuletzt gleich zweimal durch ein Abdrehen an der Linie bestätigten Abwärtstrend:

Quelle: marketmaker pp4

Dass es einfach nicht gelingen will, diese Abwärtstrendlinie zu überwinden und die Aktie derart zeitnah schon wieder an der 100 US-Dollar-Marke gelandet ist, wobei sie gestern näher an der Marke schloss als zuvor, dürfte die „Verteidiger“, d.h. das bullische Lager nervös machen. Und angesichts der heute bereits schwachen Vorbörse in den USA steht die Chance, dass es diesmal nach unten, zunächst in Richtung der bei aktuell 94,98 US-Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie, hinausgeht, gut.

Mit einem Short-Trade auf den Abwärtstrend aufspringen

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 132,415 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,9. Den Stop Loss würden wir bei 113 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche bei einem aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0635 einem Kurs von ca. 1,80 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf AMD lautet HC7LRR.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 108,00 US-Dollar, 109,57 US-Dollar, 130,79 US-Dollar, 132,83 US-Dollar

Unterstützungen: 99,45 US-Dollar, 94,98 US-Dollar, 88,94 US-Dollar, 86,18 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Advanced Micro Devices (AMD)

Basiswert AMD WKN HC7LRR ISIN DE000HC7LRR8 Basispreis 132,415 US-Dollar K.O.-Schwelle 132,415 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 2,9 Stop Loss Zertifikat 1,80 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

