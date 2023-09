Zebra Technologies: Trendforsetzungsmuster

In der Spitze markierte Zebra Technologies nach einer überaus steilen Kursrallye bei 615,00 US-Dollar ihre Bestmarke in 2021, die darauf folgenden Monate waren von heftigen Abschlägen zurück auf 224,87 bis Oktober 2022 geprägt. Seitdem herrscht eine grobe Seitwärtsbewegung, wobei die Ausschläge auf der Oberseite zunehmend kleiner werden. Auf der Unterseite kann eine Horizontalunterstützung um 224,87 US-Dollar gezogen werden, womit im Endeffekt ein fallendes Dreieck im Chart vorliegt und dieses als trendbestätigend in der Charttechnik zu werten ist.

2022’er Tiefs im Visier

Der Bereich im fallenden Dreieck in den Grenzen von derzeit 224,87 und auf der Oberseite grob 295,00 US-Dollar ist zunächst als neutral zu bewerten. Nur eine Auflösung zu einer der beiden möglichen Seiten dürfte neuerliche Signale hervorbringen, auf der Unterseite wäre dies bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs weiteres Abwärtspotenzial zunächst auf 195,60 und darunter 166,20 US-Dollar. Eine überschießende Welle dürfte sogar noch einmal die Corona bedingten Verlaufstiefs aus März 2020 bei 150,06 US-Dollar tangieren. Auf der Oberseite würde es eines nachhaltigen Sprungs mindestens über den 200-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 317,42 US-Dollar bedürfen, damit die aktuell bärische Ausgangslage zugunsten von Käufern ausgespielt werden kann. In der Folge könnte dadurch Aufwärtspotenzial an rund 350,00 US-Dollar entstehen.