KONTRON - Bodenbildungsszenario eröffnet gute Einstiegsgelegenheit

KONTRON AG O.N - WKN: A0X9EJ - ISIN: AT0000A0E9W5 - Kurs: 17,540 € (XETRA)

Während beim Unternehmen Kontron die "Akquisitionsmaschine rollt", wie mein Kollege Sascha Gebhard zu berichten weis, hat die Aktie mit den Folgen eines gescheiterten Ausbruchsversuchs über die Widerstandsmarke bei 20,08 EUR zu kämpfen.

Denn seit dem Hoch bei 21,16 EUR sorgt eine steile Verkaufswelle dafür, dass weite Teile des bisherigen Aufwärtstrends korrigiert werden. Allerdings steuert die Aktie dabei jetzt auf den Support bei 16,64 EUR zu, der in Kombination mit der zentralen Aufwärtstrendlinie einen markanten Unterstützungsbereich ausmacht.

Richtungswechsel nach Korrektur an Aufwärtstrendlinie möglich

An dieser Stelle könnte ein Rücklauf an das frühere Zwischentief bei 18,84 EUR starten. Aufgrund der internen Strukturen des Einbruchs ist damit zu rechnen, dass dort eine weitere Korrektur an das Tief erfolgt und damit ein solider Doppelboden ausgebildet werden könnte. Ein anschließender Sprint über 18,84 und 19,60 EUR würde nachhaltige Kaufsignale auslösen und den Wert in den Aufwärtstrend zurückbefördern. Die nächsten übergeordneten Ziele lägen bei 22,00 EUR und für den Fall eines Bruchs der mittelfristigen Abwärtstrendlinie sogar schon bei 23,94 EUR.

Nachdem ein Bruch der Unterstützung bei 16,64 EUR ein Verkaufssignal mit einem ersten Abwärtsziel bei 14,90 EUR auslösen würde, könnten antizyklische Trader an dieser Stelle mit einem engen Stop und einem hervorragenden CRV erste Positionen aufbauen.

Kontron Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)