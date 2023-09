ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Novartis auf 'Equal-weight' - Ziel 98 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novartis von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 93 auf 98 Franken angehoben. Analyst Mark Purcell hob in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie für viele Sektorwerte seine Kurssiele an. Er rechnet damit, dass die Pharmabranche in einem Umfeld schwächeren Wachstums und höherer Realzinsen ein "sicherer Hafen" sind. Innovationen seien für die Werte der wichtigste langfristige Wachstumstreiber. Bei Novartis werde die Sandoz-Abspaltung das Kurs-Gewinn-Verhältnis derart stärken, dass der Kursrückgang in diesem Jahr nicht mehr zu rechtfertigen sei. Mittelfristig werde sich die Gewinndynamik bei den Schweizern wieder verbessern./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2023 / 03:01 / GMT

