dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.09.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Vor Wohnungsbaugipfel: Bundesregierung kippt geplanten Ökostandard

BERLIN - Mehr Unterstützung für Familien beim Kauf oder Bau der eigenen vier Wände, neue Steuervorteile bei Bauprojekten und die Abkehr von geplanten Energiestandards: Vor dem Baugipfel am Montag hat sich die Bundesregierung auf ein Paket mit 14 Punkten geeinigt, um den lahmenden Wohnungsbau anzukurbeln. Die Immobilien- und die Bauwirtschaft reagierten "vorsichtig optimistisch".

Amazon steigt bei KI-Start-up Anthropic ein

SEATTLE/SAN FRANCISCO - Nach Microsoft schließt auch Amazon einen milliardenschweren Pakt mit einem KI-Start-up. Der weltgrößte Online-Händler wird bis zu vier Milliarden Dollar in die Firma Anthropic investieren, die den Chatbot Claude entwickelt. Zugleich wird Amazons Tochter AWS für Anthropic zum zentralen Anbieter von Cloud-Infrastruktur, wie die Unternehmen am Montag mitteilten.

IPO/ROUNDUP: Renk und Triton legen Preis und Datum für Renk-Börsengang fest

AUGSBURG - Der geplante Börsengang des Antriebstechnik-Herstellers Renk nimmt Formen an. Bis zum 4. Oktober will das Unternehmen Aktien im Wert von insgesamt 405 bis 486 Millionen Euro emittieren, ehe einen Tag später der Handel an der Frankfurter Börse starten soll. Die Aktien stammen aus dem Besitz der Beteiligungsgesellschaft Triton. Renk erhofft sich von dem Börsengang Unterstützung für weiteres Wachstum.

EU-Kommission verbietet Booking Kauf von Konkurrent eTraveli

BRÜSSEL - Das Buchungsportal Booking darf den Wettbewerber eTraveli nicht wie geplant übernehmen. Die Übernahme von eTraveli durch Booking würde die beherrschende Stellung von Booking auf dem Markt der Online-Reisebüros stärken, was möglicherweise zu höheren Preisen für Verbraucherinnen und Verbraucher führen könnte, sagte der für Wettbewerb zuständige EU-Kommissar Didier Reynders am Montag in Brüssel. "Booking hat keine ausreichenden Abhilfemaßnahmen angeboten, um diese Bedenken auszuräumen", hieß es in einer Mitteilung. Reynders sagte, es sei das erste Mal, dass die Kommission dieses Jahr eine Übernahme verboten habe.

IPO/Novartis bestätigt Termin für Sandoz-Börsengang am 4. Oktober 2023

BASEL (awp) - Novartis hat den Termin für den Börsengang seiner Generika-Sparte Sandoz am 4. Oktober bestätigt. Am 15. September hatten bereits die Aktionäre dem Vorhaben zugestimmt. Darüber hinaus seien nun wichtige behördliche Genehmigungen eingetroffen, darunter die Genehmigung der SIX Exchange Regulation für die Notierung der Sandoz-Aktien an der Schweizer Börse, wie Novartis am Montag mitteilte.

UBS-Chef Ermotti: Zuversichtlich bei Rückgewinnung abgeflossener CS-Vermögen

ZÜRICH - UBS -Chef Sergio Ermotti gibt sich mit Blick auf verlorene Kundengelder bei der Credit Suisse (CS) zuversichtlich. Er sehe in diesem Quartal ein "gutes Momentum" bei der Rückgewinnung der Vermögen, welche CS-Kunden vor der Übernahme durch die UBS abgezogen hatten, sagte Ermotti in einem Interview mit Bloomberg am Montag in Peking.

Naturschützer von Bürgerentscheid für BMW-Batteriewerk enttäuscht

STRASSKIRCHEN - Der Bund Naturschutz hat das Votum der Bürgerinnen und Bürger von Straßkirchen für den Bau einer BMW-Batteriefabrik in der niederbayerischen Gemeinde kritisiert. Der bayerische Landesvorsitzende Richard Mergner sagte am Montag: "Leider konnte sich die Vernunft nicht durchsetzen." Die Staatsregierung habe versagt, dem Autobauer sei "der rote Teppich zur Betonierung von bestem Ackerland ausgerollt" worden.

Lufthansa: Luftverkehrssteuer in Forschung und Entwicklung stecken

HAMBURG - Vor der Nationalen Luftfahrtkonferenz an diesem Montag hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr eine Reform der Luftverkehrssteuer gefordert. Die Einnahmen sollten in die Entwicklung nachhaltiger Kraftstoffe fließen, sagte Spohr dem "Tagesspiegel Background". "Ich würde mir wünschen, dass der Koalitionsvertrag an dieser Stelle umgesetzt wird." Für gleiche Wettbewerbsbedingungen müsse es zudem eine europaweite Luftverkehrssteuer geben.

Klimaneutrales Fliegen: Regierung sagt Branche Unterstützung zu

HAMBURG - Die Bundesregierung sieht Deutschland als Vorreiter beim Ziel, in wenigen Jahren klimaneutral zu fliegen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Montag bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Hamburg, die Luftverkehrsbranche werde sich ganz grundlegend verändern. "Unser großes Ziel ist klar: Bis 2045 wollen wir klimaneutral werden und dabei zugleich ein erfolgreiches Industrieland mit weiteren Wachstumsmöglichkeiten bleiben." Die Luftfahrt sei verantwortlich für knapp 3 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. "Es ist klar, dass das noch weniger werden soll." Bei klimafreundlichen Technologien stehe die deutsche Luftfahrtindustrie schon jetzt an der Weltspitze.

Stiebel-Eltron-Wärmepumpen aus Gifhorn sollen 300 Conti-Jobs erhalten

GIFHORN - Continental und Stiebel Eltron machen Tempo beim geplanten Umbau des bisherigen Bremsenwerks in Gifhorn zum Standort für Wärmepumpen. Bereits am kommenden Donnerstag wolle der Aufsichtsrat des Haustechnikherstellers über die Teil-Übernahme des Conti-Werks beschließen, kündigte Firmenchef Kai Schiefelbein am Montag in Gifhorn bei der Eröffnung eines neuen Schulungszentrums für die Mitarbeiter an. Anfang 2024 wolle man dann mit dem Umbau der erste Produktionshalle beginnen. "Anfang 2025 beginnen wir dann die Produktion." Bis 2028 will Schiefelbein dann nach und nach 300 der bisher 950 Mitarbeiter am Standort übernehmen.

ROUNDUP: ARD/ZDF erwerben Rechtepakete an Spielen der DFB-Nationalteams

MAINZ - Die ARD und das ZDF haben ein umfangreiches Rechtepaket an Fußball-Länderspielen der deutschen Nationalteams der Männer und Frauen erworben. Die gemeinsame Rechteagentur SportA habe sich mit der europäischen Fußball-Union UEFA auf den Erwerb von Medienrechten für 30 Länderspiele der DFB-Männer bis 2028 geeinigt, teilten die ARD und das ZDF am Montag mit. Die Rechte für die WM 2026 und die EM 2028 sind bisher nicht vergeben.

Weitere Meldungen -'HB': Bund prüft Gasturbinen-Verkauf von MAN Energy Solutions vertieft -Swatch-Chef: 9-Milliarden-Umsatz-Ziel 2023 hängt vom Schweizer Franken ab -Grünen-Chefin fordert 'Mieterschutzoffensive' -Nach geringen Niederschlägen: Iran besorgt um Wasserressourcen -Novartis erzielt mit Radioligand-Therapie Lutathera Erfolg in Krebs-Studie -Deutschlands Handynetze werden besser - 5G-Abdeckung bei 89 Prozent -Intel will ab 2025 Neu-Einstellungen in Magdeburg erheblich ausweiten -Lanxess kündigt Stellenabbau auch in Deutschland an -Thailand lockt chinesische Touristen: Einreise bis Februar visafrei -Verband: Nur noch ein paar Dutzend Tabakbauern in Deutschland -EU-Staaten wollen Position zu Abgasnorm Euro 7 festlegen -Verleger zu Medien-Vertrauen: Wieder tiefer eintauchen in reale Welt -ROUNDUP/Solarstrom für Elektroautos: Neues Förderprogramm startet -Fertigbauverband: Einkommensgrenze bei Neubauförderung muss steigen -ROUNDUP: Klares Ja für großes BMW-Batteriewerk in Niederbayern -US-Autogewerkschaft UAW verschärft Streik bei GM und Stellantis -Starke Preisanstiege bei Winterreifen gestoppt -ROUNDUP: Selenskyj bestätigt Ankunft von Abrams-Panzern aus USA -DIHK: Mauterhöhung bedroht Transportunternehmen

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/men