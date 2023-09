IRW-News: Caravan Energy Corp.: Caravan Energy erwirbt zusätzliche Seltenerdmetall-Konzessionsgebiete in British Columbia

IRW-PRESS: Caravan Energy Corp.: Caravan Energy erwirbt zusätzliche Seltenerdmetall-Konzessionsgebiete in British Columbia

Vancouver, British Columbia, 25. September 2023 / IRW-Press / Caravan Energy (CSE: CNRG) (OTCQB: CENCF) (FWB: V69) (Caravan oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 22. September 2023 eine Vereinbarung über den Erwerb (Erwerb) weiterer Seltenerdmetall-(TREO)-Konzessionsgebiete in der Nähe von Prince George, British Columbia, abgeschlossen hat. Diese Konzessionsgebiete umfassen insgesamt 5 Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 6.449 Hektar.

Gemäß einer Vereinbarung mit dem Verkäufer hat das Unternehmen zugestimmt, 5 Mineral-Claims für eine Gegenleistung von 50.000 $ in bar, 100.000 Stammaktien (jeweils eine Gegenleistungsaktie) des Unternehmens und die Gewährung einer 2%igen NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return Royalty) zu erwerben (vorbehaltlich des Rechts des Unternehmens, 50 % der NSR-Lizenzgebühr für 1.000.000 $ zurückzukaufen). Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen die Gegenleistungsaktien einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum des Abschlusses (der Abschluss).

Die Gegenleistungsaktien werden zu einem angenommenen Wert von 0,77 $ pro Aktie ausgegeben, was dem Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens am 22. September 2023 entspricht.

Der Verkäufer steht in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen, und der Abschluss unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

[Das Unternehmen hat zugestimmt, nach Abschluss des Erwerbs eine Vermittlungsprovision in Form von 16.494 Stammaktien (die Vermittlungsprovisionsaktien), die 10 % des Gesamtwerts der Gegenleistung für den Erwerb entspricht, an eine unabhängige Partei zu zahlen. Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen die Vermittlungsprovisionsaktien einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.]

Über Caravan Energy

Das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, und hält Optionen auf das Nickel-Kobalt-Konzessionsgebiet EBB in British Columbia, Kanada.

Kontaktdaten

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:

Charn Deol - President & Direktor

E-Mail: charnee@gmail.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Abschluss der Akquisition, einschließlich des Zeitpunkts, zu dem sie abgeschlossen wird, falls sie überhaupt abgeschlossen wird. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

