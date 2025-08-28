IRW-News: Cruz Battery Metals Corp.: Cruz Battery Metals verlängert Claims beim Lithiumprojekt Solar direkt neben dem Projekt von American Lithium Corp.

IRW-PRESS: Cruz Battery Metals Corp.: Cruz Battery Metals verlängert Claims beim Lithiumprojekt Solar direkt neben dem Projekt von American Lithium Corp.

28. August 2025 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CRUZ:CSE) (BKTPF:OTCID) (A40YSN:WKN) (das Unternehmen oder Cruz) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Lithium-Claims in Nevada, die seinem 4.938 Acres großen Lithiumprojekt Solar direkt neben dem Projekt TLC von American Lithium Corp. (AMLIF - Nasdaq, LI - TSX.v) (siehe Karte unten) zugrunde liegen, verlängert hat.

James Nelson, President von Cruz, sagt dazu: Mit der Verlängerung unserer Claims beim Lithiumprojekt Solar in Nevada behält Cruz seine bedeutende Position in einer Region bei, die aufgrund ihres Potenzials für die Auffindung von Batteriemetallvorkommen weiterhin weltweite Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der Lithiummarkt erweist sich erneut als stark, nachdem die Preise von ihren jüngsten Tiefstständen auf ein Niveau nahe den Höchstständen dieses Jahres zurückgekehrt sind. Dies verbessert die Aussichten für unsere Projekte und eröffnet unseren Aktionären bedeutende Chancen. Zudem hat unser Nachbar American Lithium kürzlich eine Finanzierung in Höhe von 9,4 Millionen $ abgeschlossen, was eine sehr positive Entwicklung für die Region darstellt. Die Finanzkraft unseres Nachbarn belegt das wachsende Interesse und die zunehmenden Investitionen in Nevadas Lithiumsektor. Dies bestätigt nicht nur das Potenzial der Region, sondern unterstreicht auch den strategischen Wert der Claims von Cruz Battery Metals, da wir unsere Projekte direkt neben den wichtigsten Akteuren in diesem Bereich weiter ausbauen. Nachdem die Verlängerung der Claims in trockenen Tüchern ist, bewertet Cruz nun zukünftige Arbeitsprogramme und treibt strategische Pläne voran, um den Wert unserer Vermögenswerte zu erschließen und uns für nachhaltiges Wachstum zu positionieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80837/CRUZ_082825_DEPRcom.001.jpeg

Über Cruz Battery Metals Corp.

Cruz Battery Metals Corp. ist ein Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Identifizierung, den Erwerb und die Erschließung potenzialreicher Projekte im Batteriemetallsektor gerichtet ist. Das Unternehmen, das sich in erster Linie auf Lithium konzentriert, bemüht sich um den Ausbau seines Portfolios strategisch gelegener Claims in Nevada, einer der etabliertesten und bergbaufreundlichsten Regionen der Welt. Cruz hat vor Kurzem eine strategische Initiative in die Wege geleitet, die darauf ausgerichtet ist, im Rahmen seiner Diversifizierungsstrategie einen Teil der frei verfügbaren Barmittel des Unternehmens in ausgewählte Krypto-Assets zu investieren.

Cruz besitzt aktuell mehrere Projekte mit dem Schwerpunkt Batteriemetalle in den USA. Die Lithiumkonzessionen von Cruz in Nevada umfassen das etwa 4.938 Acres große Solar Lithium Project, das 240 Acres große Clayton Valley Lithium Brine Project und das kürzlich erworbene 580 Acres große Central Clayton Valley Lithium Brine Project. In den USA verfügt Cruz auch über das 124 Acres große Idaho Cobalt Belt Project. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe der Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen. Cruz betont, dass sein Fokus unverändert auf dem Ausbau seiner Batteriemetallprojekte in den USA liegt. Das Unternehmen wird auch weiterhin alle Investitionsmöglichkeiten sorgfältig bewerten, um ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu ermöglichen.

