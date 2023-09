Krispy Kreme hält die Dividende stabil

Die amerikanische Schnellrestaurantkette Krispy Kreme Inc. (ISIN: US50101L1061, NASDAQ: DNUT) zahlt am 9. November 2023 eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,035 US-Dollar je Aktie an ihre Aktionäre. Record day ist der 26. Oktober 2023.

Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,14 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Börsenkurs von 12,79 US-Dollar (Stand: 22. September 2023) bei 1,09 Prozent. Im November 2021 wurde erstmals nach dem Börsengang eine Quartalsdividende an die Investoren ausbezahlt (0,035 US-Dollar).

Krispy Kreme mit Sitz in Charlotte, North Carolina, wurde ursprünglich 1937 gegründet und ist seit Juli 2021 wieder an der Wall Street notiert, nachdem die Firma im Jahr 2016 von der JAB Holding übernommen und von der Börse genommen wurde. In den Restaurants werden Gebäck wie Donuts oder auch Kaffee und Milkshakes angeboten.

Im zweiten Quartal (2. Juli) des Fiskaljahres 2023 betrug der Nettoumsatz 408,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 375,3 Mio. US-Dollar), wie bereits am 10. August 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 0,22 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 3,85 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 23,93 Prozent im Plus (Stand: 22. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 2,15 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de