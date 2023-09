Trading-Chance Stellantis: Am Ende doch „Bärenfutter“?

Werbung

Stellantis – eine Automobilaktie, die scheinbar im Alleingang an die vorherigen Hochs strebt, während die anderen großen der Branche abwärts tendieren. Das dürfte auf Dauer nicht gutgehen, zumal man sich in den USA gerade mit harten Gehaltsforderungen der Gewerkschaft konfrontiert sieht: Eine Trading-Chance Short.

Viele, denen der Firmenname Stellantis nichts sagt, sitzen dennoch in einem Auto dieses Konzerns, denn unter diesem Holding-Dach finden sich zahlreiche Marken, so z.B. Fiat. Chrysler, Peugeot, Citroen, Opel, Jeep, Maserati, Lancia, Alfa Romeo. Das ist also ein gigantischer Konzern … und oft sagt hört man:

Je größer ein Unternehmen, desto größer seine Marktmacht und damit auch die Gewinne. Aber das ist nicht zwingend so. Denn dadurch wird ein Konzern auch schwerfälliger, kann nicht schnell genug auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren. Und dass die Automobilbranche vor einer problematischen Phase steht, ist kein Insiderwissen mehr. Es könnte also bald ungemütlich werden für diese Holding und mit ihr für die Aktie.

Kann ausgerechnet ein Automobilkonzern in diesem Umfeld der Schwerkraft trotzen?

Die Halbjahresergebnisse waren gut, das steht außer Zweifel. Stellantis steigerte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent, der operative Gewinn stieg in vergleichbarer Größenordnung. Und Ende Juli, als diese Zahlen vorgelegt wurden, bekräftigte der Konzern die bisherige 2023er-Prognose, bei der operativen Gewinnmarge, die nach der ersten Halbzeit 2023 bei 14,4 Prozent lag, ein zweistelliges Niveau zu halten. Hinzu kommt, dass das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der 2023er-Analystenschätzungen knapp unter vier liegt, dafür die Dividende außerordentlich hoch ist.

Eigentlich, so könnte man denken, kann diese Aktie also nur weiter steigen. Auch, wenn sie seit dem Sommer 2022 bereits immense Kursgewinne verbucht hat und, das sollte man nicht übersehen, die meisten anderen Autobauer seit Beginn der zweiten Jahreshälfte schwach sind. Aber das wäre nur dann richtig, wenn das Umfeld für Neuwagen so bleibt, wie es ist, sprich die Kunden hohe und höhere Preise weiterhin hinnehmen. Und das ist, wenn man sich die Gesamtsituation ansieht, zweifelhaft.

Noch entzieht sich die Aktie dem Sog, steht aber knapp unter wichtigen Widerständen

Wenn man den Kursverlauf der Stellantis-Aktie mit dem DAX oder dem Euro Stoxx 50 vergleicht, sticht umgehend ins Auge, dass die Aktie gerade eine Art „Allein-Besteigung“ des Gipfels in Form des Anfang 2022 markierten Hochs bestreitet. Einem Hoch, das den höchsten Kurslevel seit dem Jahr 2008 markiert. Ende Juli hatte die Aktie dieses alte Hoch fast erreicht, dann kam es zu einer Korrektur. Vergangene Woche versuchten es die Bullen erneut … aber auch diesmal beginnt der Kurs abzubröckeln, der im Chart unten mit eingeblendete RSI-Indikator hat bereits aus der überkauften Zone heraus scharf nach unten gedreht.

Quelle: marketmaker pp4

Die Attribute einer niedrigen Bewertung und einer hohen Dividende können dazu führen, dass so mancher noch versucht, Kapital in diese scheinbar billige Aktie umzuschichten, daher sollte man … auch, wenn ein aus der überkauften Zone heraus abdrehender RSI-Indikator zuletzt eine sehr gute Basis für Short-Trades war … zunächst noch keinen zu engen Stop Loss platzieren. Wir legen diesen bewusst ein Stück über dieses alte 2022er-Hoch und knapp über die runde Marke von 20 Euro.

Wer glaubt, dass dieser Tanz in luftiger Höhe schiefgeht, positioniert sich auf der Short-Seite

Wir würden hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 24,479 Euro, woraus sich momentan ein Hebel von 2,75 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 20,20 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von ca. 4,25 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Stellantis lautet UL362C.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 18,88 Euro, 19,35 Euro

Unterstützungen: 17,10 Euro, 15,83 Euro, 14,50 Euro, 14,14 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Stellantis

Basiswert Stellantis WKN UL362C ISIN DE000UL362C2 Basispreis 24,479 Euro K.O.-Schwelle 24,479 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,75 Stop Loss Zertifikat 4,25 Euro

